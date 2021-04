Sievershausen

Das Abendmahl ist in der christlichen Glaubenswelt ein würdevoller Akt, der stets in der Kirche vollzogen wird. Doch Corona lehrt auch in dieser Hinsicht neue Wege. Die Martinsgemeinde in Lehrte-Sievershausen bietet jetzt erstmals ein Abendmahl per Videokonferenz an. Dabei sitzen die Gottesdienstteilnehmer zu Hause, während Pastorin Hanna Dallmeier die Zeremonie in der Kirche vollzieht.

„Um den Kontakt mit den Menschen zu halten, wollen wir Neues ausprobieren“, sagt Dallmeier: „Ein Abendmahl am eigenen Küchentisch, mit den Liebsten um mich herum, das kann auch eine ganz besondere Erfahrung sein.“

Erstes Zoom-Abendmahl am 9. Mai

Das erste Zoom-Abendmahl der Martinsgemeinde in Sievershausen findet am Sonntag, 9. Mai, ab 10 Uhr statt. Wer es zu Hause in Küche oder im Wohnzimmer mitfeiern will, braucht dazu nur ein internetfähiges Endgerät. Alle weiteren Informationen erhalten Interessierte direkt bei Pastorin Dallmeier. Sie nimmt bis zum 5. Mai Anmeldungen per Mail an die Adresse hanna.dallmeier@kirchenkreis-burgdorf.de entgegen und wird den Teilnehmenden dann ein Päckchen mit allen notwendigen Utensilien vorbereiten.

Hintergrund der außergewöhnlichen Aktion ist ein Vorschlag des Bischofsrats der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover. Er hat allen Kirchengemeinden vorgeschlagen, das Abendmahl als Onlineformat auszuprobieren. Dabei soll ausgelotet werden, wie das Abendmahl räumlich getrennt, aber doch miteinander verbunden gefeiert werden kann.

