Lehrte

„Alle Weihnachtsgottesdienste werden in der Kirche stattfinden“, freut sich Claudia Stünkel, die im Kirchenvorstand der St.-Martin-Kirchengemeinde in Lehrte-Sievershausen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Gerüste, die nach einem Schwelbrand mehrere Monate im Innern der Kirche aufgebaut waren, wurden am Donnerstag entfernt.

Die Restauration des Altars konnte am Freitag abgeschlossen werden. Damit sind die aufwendigen Reinigungsarbeiten in dem Gotteshaus beendet.

Brand hatte sich auf einem Tisch entzündet

Bei einem Schwelbrand Ende August wurde die Martinskirche völlig verraucht. Der Brand hatte sich an einem Tisch entwickelt, auf dem Kerzen standen. Der Tisch wurde bei dem Brand zerstört. Das Feuer erlosch glücklicherweise von selbst. Wie die Flammen auf den Tisch übergreifen konnten, ist unklar. Vorsätzliche Brandstiftung schloss die Polizei aus.

Der Schwelbrand hatte beträchtliche Schäden hinterlassen. Eine Sanierung und eine groß angelegte Reinigung waren nötig geworden. Quelle: Thomas Böger (Archiv)

Obwohl die Schäden zunächst nicht so erheblich aussahen, waren die Folgen dennoch weitreichend. Der Ruß saß in allen Ecken des mehrere Meter hohen Kirchenschiffs und war auch in die Orgelpfeifen gezogen. Der Altar war ebenfalls bei dem Schwelbrand beschädigt worden. Die Versicherung schätzte die Kosten für die Renovierung auf rund 100.000 Euro.

Kirche musste monatelang gesperrt werden

Wegen der Arbeiten war die Kirche für die Öffentlichkeit monatelang gesperrt. Die Gottesdienste waren in den vergangenen Wochen ins Gemeindehaus sowie ins Antikriegshaus verlegt worden – einige fanden sogar unter freiem Himmel statt. Ein für Oktober geplantes Konzert musste abgesagt werden. Auch für Weihnachten hatte die Kirchengemeinde schon einen Plan B parat. Die beiden Gottesdienste um 15 Uhr und um 17 Uhr sollten am Kirchturm unter freiem Himmel stattfinden. Dafür hatte das Gemeindeteam schon eine wundervolle Beleuchtung geplant. Der 22-Uhr-Gottesdienst sollte ins Antikriegshaus verlegt werden.

Claudia Stünkel ist froh, dass dieser Plan nun nicht zum Einsatz kommt. „Wir wussten bis zuletzt nicht, ob die aufwendige Reinigung bis Weihnachten zu schaffen ist.“ In den nächsten Tagen soll noch die Endreinigung in der Kirche erfolgen. Auch ein Weihnachtsbaum soll noch bis Heiligabend in der Kirche aufgestellt werden.

Die große Orgel kommt noch nicht zum Einsatz

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings dennoch in diesem Jahr: Die große Orgel wird noch nicht erklingen können. „Die Pfeifen sind noch einzeln verpackt, sie müssen noch gereinigt werden“, sagt Stünkel. Sie hofft, dass die Arbeiten daran im Februar abgeschlossen werden können. Heiligabend werden dennoch weihnachtliche Orgelklänge zu hören sein. Die Kirchengemeinde bringt ihre kleine Truhenorgel zum Einsatz, die sie vor einigen Jahren angeschafft hat, als das hauseigene Instrument kaputt war. „Wir freuen uns nun auf Weihnachten und hoffen auf viele Besucher“, sagt Stünkel.

Die Gottesdienste an Heiligabend in der Martinskirche:

15 Uhr: Gottesdienst mit Krippenspiel

17 Uhr: Gottesdienst (Christmette)

22 Uhr: Gottesdienst (Christvesper)

Von Patricia Oswald-Kipper