Ahlten

Die Martinskirchengemeinde in Ahlten hat wie berichtet wegen der angespannten Corona-Lage die für Heiligabend auf dem Hof Behre im Ortskern geplanten Christvespern abgesagt. Stattdessen gibt es einen Spaziergang durch das schön geschmückte Dorf entlang der bunt beleuchteten Fenster und Vorgärten. Dieser Rundgang kann gern mit einem Besuch des Martinshauses an der Hannoverschen Straße 28 verbunden werden. Dort hat die Gemeinde für den 24. Dezember ab 11 Uhr etwas zum Mitnehmen bereitgelegt. Außerdem steht ein besonderes digitales Angebot unter kirche-ahlten.de/heiligabend zur Verfügung. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, findet um 17 Uhr ein Festgottesdienst im Martinshaus statt. Anmeldungen für die Festgottesdienste sind noch heute bis 11 Uhr über das Kirchenbüro unter Telefon (05132) 6949, per E-Mail an kg.ahlten@evlka.de oder im Internet auf kirche-ahlten.de/Anmeldung möglich.

Von Oliver Kühn