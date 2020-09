Lehrte

Gibt es einen Zusammenhang mit der schweren sexuellen Belästigung einer 19-Jährigen und den Steinewürfen auf einen Bahnmitarbeiter vor einer Woche? Erneut sind im Bereich des Lehrter Bahnhofs Menschen von Unbekannten attackiert worden, die mit Sturmhauben maskiert waren.

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 23.45 Uhr im Neuen Zentrum, nur vier Tage nach den beiden ersten Attacken. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte wurden dabei ein 19-jähriger und ein 39-jähriger Mann von zwei Maskierten mit Pistolen bedroht. Danach flüchteten die beiden Täter in Richtung Parkhaus an der Burgdorfer Straße. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Waffe im Hosenbund

Die beiden Opfer hatten zufällig zur gleichen Zeit und unabhängig voneinander die Rolltreppe der Bahnhofsunterführung in Richtung Bahnhofstraße betreten, als diese plötzlich stoppte. Sie konnten zwei junge Männer mit Sturmhauben ausmachen, die offensichtlich den Notausschalter der Rolltreppe betätigt hatten. Der 19-Jährige verfolgte die beiden Maskierten bis zur Poststraße, um sie dort zur Rede zu stellen. Daraufhin zog einer von ihnen eine Pistole und richtet diese auf seinen Verfolger, der sich sofort zurückzog und zur Bahnhofsunterführung flüchtete. Der 39-Jährige, der dem Jüngeren zunächst folgen wollte, war von dem zweiten Täter angesprochen und bedroht worden – indem dieser ihm eine Pistole im Hosenbund zeigte.

Täter spricht Deutsch mit Akzent

Für die beiden Maskierten gibt es Zeugenbeschreibungen. Der laut Polizei als Haupttäter auftretende Mann ist zwischen 1,72 und 1,75 Meter groß, etwa 18 Jahre alt und hat eine schlanke Statur. Er trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine schwarze Sturmhaube. Seine Pistole war ebenfalls schwarz. Auffällig: Er hat laut Zeugen Deutsch mit Akzent gesprochen – das hatte auch die 19-Jährige, die sexuell belästigt worden war, bei der Polizei angegeben. Der Mittäter wird ebenfalls als 1,72 bis 1,75 Meter groß, etwa 18 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er trug einen hellen Pulli und eine schwarze Sturmhaube.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Telefon (05132) 8270 auf der Lehrter Wache melden.

Von Oliver Kühn