Lehrte

Mit der Absage des Weihnachtsmarktes in der Kernstadt entfällt auch das beliebte Chorkonzert am 3. Advent in der Matthäuskirche. Es wird nicht das einzige Konzert bleiben, das den steigenden Corona-Zahlen zum Opfer fällt. Jetzt hat auch die Kantorei der Matthäusgemeinde ihr großes Konzert am zweiten Advent absagen müssen.

Es fällt damit nach 2020 bereits zum zweiten Mal aus. Auch alternative Formate, bei denen kleinere Konzerte mit wechselnden Teilen des Kantoreichors aufgeführt werden, können nicht realisiert werden, wie Queißner mitteilt. Livemusik wird es also vor Weihnachten nicht geben, obwohl die Gemeinde noch zu Erntedank mit einem Konzert hoffnungsvoll in den Herbst gestartet war.

Onlineadventskalender öffnet musikalische Türchen

Ganz ohne Musik soll der Advent in Matthäus aber nicht bleiben, denn vom 1. Dezember an bietet die Homepage der Kirchengemeinde wieder einen musikalischen Adventskalender an. Dieses Onlineformat feierte im ersten Corona-Advent im vergangenen Jahr Premiere. Jetzt habe es bereits wieder viele Nachfragen gegeben, ob es dieses Angebot in diesem Advent auch wieder gibt, erklärt Queißner. „Den Menschen hat es in den Tagen des Lockdowns geholfen“, ergänzt sie. „Deswegen wollen wir diese Bitte gern wieder erfüllen.“

Auf der Internetseite matthaeus-lehrte.de finden die Besucherinnen und Besucher für jeden Tag ein neues virtuelles Türchen, hinter dem es kleine musikalische Beiträge von wenigen Minuten gibt. Gestaltet wurden sie von Kindern und Erwachsenen der Kantorei, dem Posaunenchor, der Omni-Musikschule und Instrumentalisten aus der Region.

Hoffnung auf Kammerkonzert im Januar

Die Hoffnung, dass es in diesem Winter doch noch Weihnachtsmusik in der Kirche selbst geben kann, hat Queißner noch nicht aufgegeben. Da Weihnachten mit der Epiphaniaszeit bis in den Januar dauert, plant sie am Sonntag, 30. Januar, ein kleines Kammerkonzert mit der Flötistin Heide Dahlhoff und dem Cellisten Roland Baumgarte. Queißner selbst spielt Klavier und Orgel.

Von Michael Schütz