Das Weihnachtsfest in der Corona-Zeit wird angesichts hoher Inzidenzen und häufig wechselnder behördlicher Vorgaben auch in diesem Jahr wieder ungewohnt verlaufen. Die Matthäusgemeinde in Lehrte hat jetzt ihr Programm für Heiligabend und den ersten Weihnachtsfeiertag vorgelegt. „Und das kann sich trotz vieler Einschränkungen wirklich sehen lassen“, betont Pastorin Beate Gärtner. Geplant sind fünf Präsenzgottesdienste und ein digitaler Gottesdienst.

Während viele Kirchengemeinden andernorts auf die 2G-Regel setzen und lediglich Geimpfte und Genesene in die Gotteshäuser lassen, möchte die Matthäusgemeinde allen Menschen die Möglichkeit geben, an Weihnachten in die Kirche zu kommen. Der Kirchenvorstand hat sich daher dafür entschieden, die Präsenzgottesdienste unter der 3G-Regel stattfinden zu lassen. In die Kirche dürfen dann Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. „Die entsprechenden Nachweise werden am Eingang kontrolliert“, erklärt Gärtner.

Bei Gottesdiensten in der Kirche gilt 3G

Bei den vier Gottesdiensten im geschlossenen Raum der Matthäuskirche sind die Vorgaben trotz 3G allerdings noch etwas strenger: Die Besucher müssen Masken aufsetzen, auf Gesang wird verzichtet. Beim Präsenzgottesdienst unter freiem Himmel wird Diakon Oliver Salzer jedoch erlauben, dass die Besucher ihre Masken am Platz abnehmen. Singen soll eingeschränkt möglich sein. „Aber je nach aktueller Situation kann sich alles noch ändern“, betont Gärtner.

Im vergangenen Jahr war die Situation eine andere gewesen. „Da gab es noch keine Geimpften, da waren bei unseren Gottesdiensten unter strengen Hygienevorgaben mit Mindestabständen und Maskenpflicht alle Menschen zugelassen“, sagt Gärtner. Zudem hatte es Livestreams gegeben, bei denen Gottesdienste aus der Kirche ins Internet übertragen wurden.

Digitaler Gottesdienst bildet Auftakt an Heiligabend

In diesem Jahr bildet an Weihnachten ein digitaler Gottesdienst den Auftakt. Die Veranstaltung mit weihnachtlichen Bildern, Worten und Musik aus der Kirche ist am 24. Dezember ab 12 Uhr über die Matthäus-Homepage www.matthaeus-lehrte.de abrufbar und wird im Vorfeld aufgezeichnet.

Ab nachmittags geht es in der Matthäuskirche mit Präsenzgottesdiensten weiter. Für 16 Uhr ist eine Christvesper mit Jugendchor und Singspiel geplant. Nach vielen Jahren wird der Jugendchor das Singspiel an Heiligabend zum letzten Mal gestalten. „Die Kinder und Jugendlichen sind inzwischen junge Erwachsene geworden und wollen diese schöne Aufgabe gern an jüngere Kinder weitergeben“, erläutert Kantorin Birgit Queißner.

Ausklang mit Christvesper und Posaunenchor

Um 18 Uhr schließt sich eine Christvesper mit Posaunenchor an. Zum Ausklang können Besucher in der Christnacht um 22 Uhr das Weihnachtsevangelium und das Chorensemble der Musikschule Ostkreis unter der Leitung von Dorothea Paschko hören.

Darüber hinaus bittet Salzer an Heiligabend jeweils um 15 und um 16.30 Uhr zur Christvesper für Kinder und Erwachsene. Hinter der Nikolauskirche im Alten Dorf ist unter freiem Himmel dann die Weihnachtsgeschichte zu hören. Den musikalischen Festgottesdienst am Sonnabend, 25. Dezember, gestalten Gärtner und Queißner ab 18 Uhr in Präsenz dann wieder in der Matthäuskirche.

Für sämtliche Präsenzgottesdienste der Matthäusgemeinde gibt es sowohl ein digitales als auch analoges Anmeldesystem. Die digitale Anmeldung ist ab Montag, 13. Dezember, über die Internetseite www.matthaeus-lehrte.de möglich. Wer keine Möglichkeit hat, sich online anzumelden, kann sich von Montag, 13. Dezember, bis Donnerstag, 23. Dezember, montags bis freitags von 11 bis 12 Uhr im Kirchenbüro unter Telefon (05132) 837079 anmelden. Das geht für bis zu sieben Besucher gleichzeitig. Die Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar.

Von Katja Eggers