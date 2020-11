Lehrte

In diesem Jahr ist alles anders: Wegen der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie feiert die Matthäuskirchengemeinde in Lehrte am Ewigkeitssonntag, 22. November, insgesamt drei Gottesdienste in der Matthäuskirche am Markt. Beim ersten Gottesdienst um 9.30 Uhr werden die Namen aller Gestorbenen der Monate November 2019 bis Januar 2020 verlesen. Für den Gottesdienst um 11 Uhr ist das Verlesen der Namen aller Gestorbenen der Monate Februar bis Juni 2020 geplant. Im dritten Gottesdienst um 15 Uhr werden schließlich die Namen der Gestorbenen der Monate Juli bis November 2020 verlesen.

Die Gottesdienste leitet Pastorin Beate Gärtner, die musikalische Ausgestaltung übernimmt Kantorin Birgit Queißner. Die Matthäusgemeinde bittet für die drei Gottesdienste dringend um Anmeldung mit Angabe der Personenzahl. Die Anmeldungen nimmt das Kirchenbüro bis einschließlich Mittwoch,18. November unter Telefon (05132) 837077 entgegen.

Andacht auf dem Alten Friedhof entfällt

Anmelden können sich auch Gottesdienstbesucher, die im letzten Kirchenjahr keinen Toten zu beklagen hatten. Die Matthäusgemeinde bittet aber um Verständnis, dass Angehörige Gestorbener des letzten Kirchenjahres vorrangig behandelt werden. Ein spontaner Besuch der Gottesdienste ist möglich, wenn noch ausreichend Sitzplätze vorhanden sind. Während der Gottesdienste ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Namen und Adressen der Besucher werden dokumentiert.

Die geplante Andacht in der Kapelle des Alten Friedhofs um 15 Uhr wird in diesem Jahr durch den 15 Uhr-Gottesdienst in der Matthäuskirche ersetzt.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers