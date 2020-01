Lehrte

Die Matthäusgemeinde startet mit einem neuen Programm ins neue Jahr: Sie lädt für 2020 zum Jahr der Stimme mit mehreren musikalischen Veranstaltungen ein.

„Große und Kleine werden dabei etwas für sich zum Thema Stimme entdecken können“, verspricht Pastorin Gesa Steingräber-Broder. Die Veranstaltungen seien eine bunte Mischung aus Ausprobier-Möglichkeiten, verschiedenen Konzerten sowie einem Workshop, sagt Steingräber-Broder.

Die Veranstaltungen werden dieses Mal nicht nur eine Woche lang, sondern über das ganze Jahr stattfinden. Den Auftakt macht das Café mit Herz am Sonntag, 19. Januar, um 16 Uhr. Das Gemeindezentrum an der Goethestraße 20 öffnet an diesem Tag bereits um 15.30 Uhr, alle Interessierten sind willkommen. An diesem Nachmittag werden Lieder, Texte und Musik von Liebe und Leidenschaft handeln, verspricht Steingräber-Broder. Dazu werden den Besuchern wie in einem echten Café Kaffee und Kuchen serviert.

Kirchengemeinde bittet um Anmeldungen

Die Platzzahl im Gemeindezentrum ist begrenzt. Deshalb bittet die Kirchengemeinde um Anmeldung bis Freitag, 10. Januar, im Büro der Matthäus- Kirchengemeinde unter Telefon (05132) 83 70 77 oder per E-Mail kg.matthäus.lehrte@evlka.de.

Von Patricia Oswald-Kipper