Auch die anderen großen Lehrter Kirchengemeinden arbeiten an Konzepten für Gottesdienste an Heiligabend. Die Markuskirche geht in den angrenzenden Gemeindegarten und will dort mit rund 250 Besuchern Heiligabend feiern. Dabei sei eine Art Waldweihnacht mit vielen Lichtern geplant, berichtet Pastorin Sophie Anca. Ein Krippenspiel unter Sternenhimmel soll dort um 15.30 Uhr und um 17 Uhr auf vier Bühnen, die sich auf Planwagen befinden, aufgeführt werden. Dabei werde von den Darstellern wenig gesprochen. Ein Erzähler trage die Weihnachtsgeschichte vor, so Anca. Den Gesang vom Chor der Engel habe man bereits vor den jetzigen Corona-Regelungen aufgenommen. Die Engel werden so auf einer Leinwand zu sehen und zu hören sein.

Weiter plant die Markusgemeinde um 22 Uhr einen musikalischen Open-Air-Gottesdienst mit Trompeten und Gesang. Man habe ein Hygienekonzept entwickelt, der Antrag für die Gottesdienste sei bei der Region Hannover bereits gestellt, sagt Anca. Die Ticketvergabe werde im Vorfeld stattfinden, kündigt Anca an. Zudem sei jedoch auch eine Videoübertragung geplant.

Auch die katholische St.-Bernward-Gemeinde verlegt ihre Christmesse diesmal nach draußen vor die Kirche. Rund 250 Menschen sollen an Heiligabend um 17 Uhr der Messe auf dem Kirchvorplatz folgen können. Der Gottesdienst dauere rund eine Stunde. Genauere Planungen fänden in den nächsten Tagen statt, sagt Jörg Wieters, Sprecher der St.-Bernward-Gemeinde. Auch eine Spät-Messe bietet die katholische Gemeinde am Heiligen Abend an – dieser findet um 22 Uhr in der Kirche St.-Maria in Sehnde statt. Auch bei der St.-Bernward-Gemeinde wird eine vorherige Anmeldung aufgrund der gültigen Corona-Regeln notwendig sein, kündigt Wieters an. pos