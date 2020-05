Auch die katholische Kirchengemeinde St. Bernward in Lehrte feiert wieder die heilige Messe. Los geht es voraussichtlich aber erst am Sonntag, 17. Mai. Derzeit warte die Gemeinde noch auf die Rücknahme der bislang geltenden bischöflichen Dienstanweisung. „Selbst wenn uns die Anweisung noch vor diesem Wochenende erreicht, sind die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen doch recht umfangreich und in kurzer Zeit unmöglich zu bewältigen“, erklärt Jörg Wieters, Pressesprecher der Gemeinde. Die erste katholische Messe in Lehrte nach der Corona-Pause findet daher am Sonntag, 17. Mai, ab 10.30 Uhr in der St.-Bernward-Kirche an der Feldstraße statt.

In St. Josef in Bolzum bietet die Gemeinde voraussichtlich bereits am Sonnabend, 16. Mai, um 18 Uhr eine Vorabendmesse an. Am Sonntag, 17. Mai, wird die Heilige Messe um 9 Uhr in St. Maria am Papenholz in Sehnde gefeiert.

Die Messen finden unter den gebotenen Anforderungen statt. Alle Teilnehmer werden einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Die Anzahl der Besucher wird begrenzt: In St. Bernward in Lehrte dürfen dann 45 bis 50 Besucher in die Kirche, in St. Maria in Sehnde ist die Zahl auf 30 und in St. Josef in Bolzum auf 20 Personen begrenzt.