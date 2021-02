Lehrte

Die Matthäusgemeinde in Lehrte hat ihrem einstigen Azubi Lebewohl gesagt. Benjamin Peyk war vor gut acht Monaten in die Gemeinde gekommen, um dort einen Teil seiner Ausbildung zum Pfarrverwalter zu absolvieren. Pastorin Gesa Steingräber-Broder machte ihn in dieser Zeit als Mentorin fit fürs Pfarramt. Jetzt ist die Ausbildung beendet, und Peyk darf sich nun Pastor nennen.

Steingräber-Broder hat ihren Schützling kürzlich in einem Gottesdienst verabschiedet. Diakon Sven-Oliver Salzer überreichte ihm stellvertretend für den Kirchenvorstand und die Mitarbeiter einen Präsentkorb mit Lehrter Spezialitäten.

Neuer Pastor kommt bis Juni in Arpke zum Einsatz

Der frischgebackene Pastor ist noch bis Ende Juni von der Landeskirche zur Mitarbeit im Kirchenkreis Burgdorf beauftragt. Superintendentin Sabine Preuschoff wird ihn vornehmlich in Arpke einsetzen, wo er Pastorin Anna Maria Walpuski während ihrer dreimonatigen Studienzeit vertreten wird. Danach geht es für Peyk in die erste eigene Pfarrstelle.

Peyk ist sozusagen als Quereinsteiger Pastor geworden. Statt mit einem klassischen Theologiestudium und Vikariat ist er nach seiner 20-jährigen Tätigkeit als Diakon in die Ausbildung zum Pfarrverwalter gekommen. Seine Ausbildung hatte er im Juni 2019 in der dörflichen Gemeinde in Harsum begonnen. In Lehrte sammelte Peyk Erfahrungen in einer städtischen Gemeinde.

Die Corona-Pandemie wirbelte die Ausbildungspläne jedoch gehörig durcheinander. Peyk lernte vor allem, wie Kirche in Pandemiezeiten geht und wirkte unter anderem bei Dreharbeiten für Digitalformate mit. In Lehrte hatte es vor ihm bisher noch nie einen Pfarrverwalter-Azubi gegeben.

Von Katja Eggers