Lehrte

Das Team der Kinderkirche in der Matthäusgemeinde hat für Sonnabend, 17. April, einen nachösterlichen und coronakonformen Spaziergang für Familien organisiert. Er dauert von 10 bis 12.30 Uhr und führt entlang einer festen Route von Station zu Station durch Lehrte. „Dabei wird die Ostergeschichte Jesu für die spazierenden Familien erlebbar“, sagt Diakon Sven-Oliver Salzer.

Auf Plakaten befinden sich QR-Codes, die die Geschichten lebendig werden lassen oder die den Weg zu Liedern weisen, die die Spaziergänger hören und mitsingen können. „Die Musik wurde überwiegend vom Jugendchor der Matthäus Gemeinde eingesungen“, erläutert Salzer. An anderen Stationen gehe es um Kreativität.

Start ist an der Matthäuskirche

Der Ausgangspunkt des Spaziergangs mit allen Infos befindet sich am Haupteingang der Matthäuskirche Am Markt. Salzer bittet aber darum, dass nicht alle Teilnehmer bereits um 10 Uhr dort eintreffen, sondern sich etwas über den Vormittag zu verteilen. Für einen Durchlauf der Strecke brauche man etwa 60 Minuten, die teilnehmenden Familien sollten dabei stets auf die gebotenen Abstände achten, und an den sogenannten Kreativstationen müssen sie eine Schutzmaske tragen.

„Der Spaziergang ist nicht nur für Familien interessant“, meint Salzer. Daher blieben die Plakate auch noch bis Mittwoch nächster Woche hängen und könnten so von vielen weiteren Spaziergängern genutzt werden. Wer schon weiß, dass er oder sie mit der Familie am Vormittag kommen möchte, kann sich per Mail unter der Adresse diakon@matthaeus-lehrte.de ankündigen.

Von Achim Gückel