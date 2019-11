Lehrte

Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne Musik? Das denkt sich auch die Lehrter Matthäuskantorei und lädt wieder zu einem besonderen Konzert ein. Am Sonntag, 8. Dezember, sind ab 17 Uhr vornehmlich Werke der französischen Romantik zu hören.

Im Mittelpunkt steht das „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns (1835-1921), ein Weihnachtsoratorium mit fünf Solisten, Chor, Orchester, Orgel und Harfe. Darüber hinaus soll Musik von Gabriel Fauré und Charles Gounod klingend von Advent und Weihnacht erzählen. Die Instrumentalmusik gestaltet das Lehrter Kantatenorchester. An der Orgel wird Moritz Backhaus zu hören sein.

Wer das Konzert in der Matthäuskirche erleben möchte, kann im Vorverkauf Eintrittskarten in den Lehrter Buchhandlungen Veenhuis an der Iltener Straße 28 und Böhnert an der Zuckerpassage 19 sowie im Kirchenbüro der Matthäuskirchengemeinde erwerben. Die Kartenpreise liegen zwischen 8 und 13 Euro. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass schon ab 16.30 Uhr.

Von Katja Eggers