Corona-Pandemie, Lockdown, steigende Anzahl von Infizierten: Viele Kirchengemeinden haben ihre Gottesdienste zu Weihnachten und in der Zeit des Jahreswechsels angesichts dieser Rahmenbedingungen abgesagt. Die Matthäusgemeinde in Lehrte will diesen Weg auf keinen Fall mitgehen. „Wir halten an Präsenzgottesdiensten fest“, sagt Pastorin Beate Gärtner.

Wer zu Weihnachten in die Kirche gehen wolle, dem müsse man dazu wenigstens die Chance geben, meint sie. Und wer das nicht wolle, dem müsse man eine Alternative bieten – mit Übertragungen im Internet. Vier dieser Livestreams soll es bei der Matthäusgemeinde allein Heiligabend geben, sagt Gärtner. Um das technisch hinzukriegen und den Innenraum des Gotteshauses am Markt besonders festlich zu illuminieren, gebe man eigens 5000 Euro aus.

Festliche Beleuchtung in der Kirche

Die Festbeleuchtung ist in der Matthäuskirche bereits installiert. Derzeit taucht sie den Raum noch in adventliches Lila, zu Weihnachten werde es aber eine andere warme Farbe sein, sagt Gärtner. Zu sehen ist sie dann nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie am Sonntag, 27. Dezember, jeweils von 15.30 bis 16.30 Uhr. Dann ist Lehrtes größtes Gotteshaus für Besucher geöffnet. Die Gäste müssen sich aber an Hygiene- und Abstandsregeln halten und dürfen keine Gruppen bilden.

Folgende Gottesdienste aus der illuminierten Matthäuskirche werden an Heiligabend auf der Internetseite der Matthäusgemeinde, www.matthaeus-lehrte.de, abrufbar sein: der Gottesdienst mit Christvesper und Singspiel ab 16 Uhr mit Pastorin Gesa Steingräber-Broder und Kantorin Birgit Queißner, der Gottesdienst mit Posaunenchor ab 18 Uhr mit Pastorin Beate Gärtner sowie die Christnacht ab 22 Uhr mit Prädikantin Dorothea Jahns sowie Musik von Dorothea Paschko.

Pastorin: Weihnachtsbotschaft ins Wohnzimmer holen

„Menschen, die nicht in die Kirche kommen wollen oder können, haben dann die Möglichkeit, die Weihnachtsbotschaft farbenprächtig und festlich eingekleidet in ihre Wohnzimmer zu holen“, sagt Gärtner. Heiligabend um 15 Uhr werde außerdem der Gottesdienst für Kinder mit Diakon Sven-Oliver Salzer hinter der Nikolauskirche auf der Matthäus-Homepage gestreamt.

Darüber hinaus gibt es Heiligabend in der Matthäuskirche um 17 Uhr eine weitere Christvesper mit dem Jugendchor und Pastorin Steingräber-Broder sowie Kantorin Birgit Queißner, der jedoch nicht live übertragen wird. Auch eine zweite Christvesper für Kinder hinter der Nikolauskirche ab 16 ist nicht im Netz zu sehen. Am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es zudem in der Matthäuskirche ab 18 Uhr einen musikalischen Festgottesdienst mit Pfarrverwalter Ben Peyk und Kantorin Birgit Queißner sowie der Sopranistin Maxie Reichardt.

Gottesdienste : Anmeldungen sind nötig

Pastorin Gärtner hofft nun, dass möglichst viele Menschen in Lehrte von diesen Angeboten Gebrauch machen. Bei allen Präsenzgottesdiensten sind jedoch vorherige Anmeldungen notwendig. Diese sind digital im Internet auf www.matthaeus-lehrte.de oder im Kirchenbüro unter Telefon (0 51 32) 83 70 77 möglich. Die Teilnehmerzahl ist jedoch jeweils stark eingeschränkt. Einzelne Anmeldungen dürfen höchstens fünf Personen umfassen.

Um Weihnachten auch in der Corona-Zeit festlich zu machen, werde die Matthäuskirche zudem nicht nur im Inneren, sondern auch außen festlich illuminiert, kündigt Gärtner an.

