Lehrte

Die Pastorinnen Beate Gärtner und Gesa Steingräber-Broder sowie Wilhelm Busch vom Vorstand der Matthäuskirche stehen vor dem Gotteshaus aus rotem Backstein – und sie sehen nicht gerade glücklich aus. Die Enttäuschung lässt sich trotz des Mund-Nasen-Schutzes, den alle drei tragen, deutlich erkennen. Denn die schönen Pläne für Weihnachtsgottesdienste auf dem Marktplatz neben dem Gotteshaus sind geplatzt. Die Region Hannover hat das untersagt – weil die Pläne nicht mit den aktuellen Corona-Verordnungen vereinbar seien.

Absage: Emotionen in Gemeinde kochen hoch

„Weil die Planungen nicht genehmigt wurden, sind die Emotionen in der Gemeinde erst einmal ziemlich hochgekocht“, sagt Busch nun. Mittlerweile hätten sich die Gemüter aber ein wenig beruhigt. 20 Helfer hatten die Weihnachtsgottesdienste auf dem Marktplatz bereits bis ins Detail geplant: Platzgestaltung, Absperrungen, Bühne, Technik und auch das Konzept für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneauflagen sowie der professionellen Beleuchtung seien geregelt gewesen. All dass sei nun für die Katz, sagt Busch enttäuscht.

Anzeige

Lesen Sie auch

Die Gottesdienste an Heiligabend auf dem Marktplatz wären für Lehrte eine Premiere gewesen. Nach der Entscheidung der Region stehe man nun aber ziemlich dumm da, sagt Pastorin Gärtner. Sie ärgert sich vor allem darüber, dass andere Landkreise auch anders mit Gottesdiensten unter freiem Himmel während der Corona-Zeit umgingen. Gleichwohl ist sich die Pastorin sicher, dass sich die Region bei ihren Abwägungen Mühe gegeben habe.

Matthäusgemeinde holt Plan B aus der Tasche

Auch Pastorin Steingräber-Broder nennt die Regelung der Region verständlich. Und sie spricht das Problem, das sich nun für die Matthäusgemeinde auftut, offen an: „Wir halten einen riesigen Dampfer an.“ Denn nun müssten für das Weihnachtsfest Alternativen her, für die man wiederum Helfer rekrutieren müsse. Doch von denen seien einige wegen Corona mittlerweile sehr vorsichtig geworden.

Trotzdem holt die Matthäusgemeinde nun einen neuen Plan für Weihnachten aus der Tasche. Der sieht für Heiligabend um 15 Uhr eine Christvesper für Kinder sowie um 18 Uhr einen Gottesdienst mit dem Posaunenchor für jeweils 80 Gäste vor. Die Besucher sollen sich dafür jedoch anmelden. Falls der Andrang groß sei, könnte es für beide Gottesdienste Zweitauflagen geben, und zwar um 14 und 19 Uhr. Zudem soll es von den Gottesdiensten auch einen Livestream im Internet unter www.matthaeus-lehrte.de geben.

Anne Baumann und Ingriet Struckmann gestalten seit Jahren die Krippe in der Matthäuskirche. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Wegen der Corona-Verordnungen steht aber auch die Öffnung der Kirche an den Weihnachtstagen auf der Kippe. Busch hofft noch auf Helfer, die eine zweistündige Öffnung ermöglichen, damit die Lehrter in dem Gotteshaus am Markt still beten können. Dann hätten die Besucher auch die Möglichkeit, sich den großen Weihnachtsbaum in der Kirche sowie die Krippe, die alljährlich Anne Baumann und Ingriet Struckmann gestalten, anzuschauen sowie zu Weihnachten eine Kerzen anzuzünden.

Matthäusgemeinde bietet Ratespiel an

Auch finanziell macht die Gestaltung des Weihnachtsfests Sorgen. Denn der zusätzliche Aufwand verursacht Kosten – etwa für den Livestream von drei ausgewählten Gottesdiensten. Aus diesem Grund bietet die Matthäusgemeinde ein Ratespiel an, bei dem man gegen eine Spende (Richtwert: 10 Euro) mitmachen kann. Dabei geht es unter anderem darum, wie viele Meter Kabel für Ton und Beleuchtung verlegt werden müssen, damit die Übertragungen ins Internet funktionieren.

Die Ratekarten werden ab dem ersten Adventssonntag, 29. November, in der Matthäuskirche und im Kirchenbüro ausgegeben. Abgabeschluss der Karten ist der 19. Dezember. Die besten Rater bekommen einen besonderen Preis: den Besuch einer Pastorin, die bei ihnen zu Hause die Weihnachtsgeschichte lesen wird. Außerdem gibt es weitere Preise, wie etwa selbst gemachte Trüffel, zu gewinnen.

Bis Mitte Dezember verschickt die Matthäusgemeinde darüber hinaus einen Adventsbrief an etwa 550 Haushalte mit Gemeindegliedern ab 80 Jahren. Auch diese Aktion kostet Geld, aber immerhin bekommt die Gemeinde von der Landeskirche einen Zuschuss von 1000 Euro für den zusätzlichen Aufwand an Weihnachten.

Von Katerina Jarolim-Vormeier