Auf der Sommertour durch seinen Wahlkreis hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch das Soziale Kaufhaus in Lehrte besucht. Der Politiker schaute sich an, wie dort das Projekt „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ in die Praxis umgesetzt wird. Für Mitarbeiterin Petra Schäfer ist es unter anderem ein Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt.