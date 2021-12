Lehrte

Besuch aus Brüssel hatte kurz vor Weihnachten das Gymnasium Lehrte. Auf dem Weg von seinem Wohnort in Bederkesa im Kreis Cuxhaven zu seinem Arbeitsplatz im EU-Parlament in der belgischen Hauptstadt machte der EU-Abgeordnete David McAllister (CDU) Station in der Eisenbahnstadt. Es war nicht sein erster Besuch des Gymnasiums, denn vor zwei Jahren ist die Schule zur Europaschule in Niedersachsen ernannt worden. McAllister wollte schon damals der Zeremonie beiwohnen.

Jetzt stand die Erneuerung des Zertifikats auf dem Programm, und der frühere Ministerpräsident Niedersachsens hatte es sich nicht nehmen lassen, auch diese Rezertifizierung zu begleiten.

Förderung der Kenntnisse über Europa ist das Ziel

Das Gymnasium ist eine von 184 Schulen aller Schulformen im Land, die diesen Titel tragen. Er drückt aus, dass sich die Schule ein besonderes Europaprofil gibt und den Unterricht daran ausrichtet. Ziel ist die Förderung der Kenntnisse Europas und dessen Institutionen, Stärkung der Mehrsprachigkeit und interkultureller Kompetenzen sowie Teilnahme an europäischen Projekten. Die erneute Zertifizierung übernahm der neue Schuldezernent im Kultusministerium, Christian Schwarze.

Schülerin Isabel Cara Meyer (von links) und der Europabeauftragte des Gymnasiums, Klaus Perk, bekommen von Dezernent Christian Schwarze das Zertifikat, worüber sich auch David McAllister freut.

Der fand angesichts von 143 von 150 möglichen Punkten im Zertifizierungsprozess lobende Worte für das Gymnasium: „Das ist für eine Europaschule ein Spitzenwert.“

McAllister selbst betonte, dass die Arbeit der Europaschulen wichtig sei, um nachfolgenden Generationen die Vorteile der Europäischen Union zu verdeutlichen. Für die jetzige Generation sei es ein Gewinn, überall in Europa mit seinen 425 Millionen Einwohnern eine Ausbildung, ein Studium und einen Beruf wählen zu können.

Schuleigenes Projekt zur Berufswahl in Europa

Dazu passte, dass sich der Christdemokrat das schuleigene Projekt „Der Faden der Ariadne“ vorstellen ließ. Auf einer Internetseite zeigen die Lehrter Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten, mit europäischen Firmen und Universitäten in Kontakt zu treten.

