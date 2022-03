Die Müllsammelaktion „Lehrte putzt sich raus“ des Stadtmarketingvereins war ein voller Erfolg. Am Freitag beteiligten sich zahlreiche Schulen und Kitas, am Sonnabend rückten Vereine, Firmen und Privatleute aus – mit rund 120 Teilnehmern so viele wie schon lange nicht mehr.