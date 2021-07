Lehrte

Ein mehr als fünf Jahre andauerndes Verfahren hat am Mittwochabend sein (vorläufiges) Ende gefunden: Mit 21 gegen 15 Stimmen bei drei Enthaltungen hat der Lehrter Rat entschieden, dass der Discount-Riese Aldi im Ortsteil Aligse nahe der Autobahn sein umstrittenes Logistikzentrum errichten darf. Ob das tatsächlich passieren wird und wann die Arbeiten beginnen können, ist allerdings noch unklar: Gegner des Projekts haben bereits juristische Schritte angekündigt.

Die Pläne seien „vermutlich das in der Geschichte der Stadt am meisten diskutierte Vorhaben“, meinte SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht. Es dürfte auch das größte sein: Von den 170.000 Quadratmetern des Grundstücks sollen 120.000 Quadratmeter versiegelt werden. Darauf sind Gebäude mit einer Gesamtfläche von mehr als 44.000 Quadratmetern geplant – plus einer Erweiterungsmöglichkeit um 25.000 Quadratmeter. Das Hauptbauwerk soll sich auf einer Fläche von 327 mal 154 Metern bis zu 17,50 Meter in die Höhe heben. An 87 Stationen können die Lastwagen beladen werden, die künftig von Aligse statt von Sievershausen aus das zurzeit 76 Filialen umfassende Netz des Discounters beliefern sollen.

Schaden für die Natur contra Arbeitsplätze

Dagegen hatte sich zunächst verhalten, doch seit 2017 immer vehementer Protest formiert. Die wesentlichen Kritikpunkte waren die Beeinträchtigung von Natur, Landschaftsbild und Grundwasser sowie der durch den zusätzlichen Verkehr entstehende Lärm. Die Befürworter hielten mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen sowie den Verpflichtungen der Stadt gegenüber einem seit mehr als 50 Jahren dort ansässigen Unternehmen dagegen. Das waren auch in der jetzt abschließenden Ratssitzung die wesentlichen Argumente.

Sowohl Kritiker der Aldi-Umsiedlung von Sievershausen nach Aligse als auch Befürworter – hauptsächlich Beschäftigte des Unternehmens – demonstrieren schon vor der Ratssitzung mit Plakaten. Quelle: Thomas Böger

Licht verwies erneut auf die „absolut schützenswerten“ 230 Arbeitsplätze, was auf den Quadratmeter Grundstücksfläche umgerechnet deutlich mehr sei als etwa beim Megahub der Bahn. Außerdem führte er die mit dem Unternehmen vertraglich festgelegten Bedingungen ins Feld, zu denen unter anderem der Bau einer Linksabbiegespur von der aus Richtung Hannover kommenden Autobahnabfahrt auf die Westtangente auf Aldis Kosten gehört. So soll der größte Teil der mit täglich 600 Lastwagen und 500 Autos veranschlagten Fahrten aus dem Ort herausgehalten werden.

Lob für grüne Dächer und Fotovoltaik

Unterstützt wurde er vom Grünen-Fraktionschef Ronald Schütz. Die Lastwagenfahrten sorgten für eine Erhöhung des Schallpegels um 0,1 Dezibel im ohnehin schon lärmgeplagten Aligse – „das nimmt kein menschliches Ohr wahr“, meinte Schütz. Er hob außerdem die ausgehandelten Maßnahmen für den Umweltschutz wie Dachbegrünungen und die Installation von Fotovoltaikanlagen hervor. Den Befürchtungen des Aligser Vereins für Dorferhaltung und Umweltschutz, durch die Versiegelung könnte die Neubildung von Grundwasser beeinträchtigt werden, hielt er entgegen, dass ein „intelligentes System von Rückhaltung und Versickerung in Mulden mindestens zu einer Stabilisierung der Grundwasserneubildung“ führe.

Auch Dieter Münstermann (FDP) schlug sich auf die Seite der Befürworter des Logistikzentrums. Er wunderte sich darüber, dass der Verlust eines Naherholungsgebiets kritisiert werde, obwohl die frühere Bürgerinitiative (und jetzige Verein) bei anderer Gelegenheit beklagt habe, dass man in dem Gebiet wegen des von der Autobahn ausgehenden Lärms schon jetzt nicht mehr spazieren gehen könne. Außerdem frage er sich, wie man die Versiegelung beklagen, aber gleichzeitig andere Standorte vorschlagen könne. „Würde dort weniger versiegelt?“, fragte Münstermann.

Ständige Zwischenrufe stören Ortsratssitzung Während die Debatten um das Aldi-Logistikzentrum in den Ausschüssen und im Rat weitestgehend sachlich und diszipliniert verliefen, ist das am Dienstagabend im Ortsrat Aligse offenbar anders abgelaufen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurde der zuvor mit Ortsbürgermeister Frank Seger abgesprochene Vortrag des Fachplaners Georg Böttner „mehrfach durch Zwischenrufe, auch einiger Ortsratsmitglieder, gestört“. Dabei habe es sich „ganz überwiegend nicht um Zwischenfragen, sondern um Bewertungen des Vortrags beziehungsweise seines Inhalts“ gehandelt, berichtet Stadtsprecher Fabian Nolting. Die Versuche der Verwaltung und des Fachplaners, die Diskussion zu versachlichen, seien durch Zwischenrufe unterbunden worden. In einer Sitzungsunterbrechung entschied der Ortsrat schließlich, Böttner nicht mehr vortragen zu lassen, wie Seger bestätigt. Nach seiner Darstellung hatte eine Äußerung Böttners für Aufregung gesorgt, mit der er zwei der Einwender gegen die Aldi-Pläne namentlich benannt habe. Wegen dieses Verstoßes gegen den Datenschutz habe er Böttner gerügt, was auch ins Protokoll aufgenommen worden sei. „Grundsätzlich gilt, dass der Ortsbürgermeister die Sitzung unparteiisch zu leiten und für einen ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu sorgen hat“, erklärt Nolting. Ordnungsverstöße wie zum Beispiel Zwischenrufe müssten von ihm geahndet werden. Aus Sicht der Verwaltung sei jedoch festzustellen, dass „die genannten Grundsätze mehrfach nicht beachtet wurden, eine neutrale Sitzungsleitung wurde teilweise vermisst“, heißt es in einer Erklärung der Stadtverwaltung. Die von mehreren Ratsmitgliedern ausgesprochene Einschätzung, die Sitzung sei aus dem Ruder gelaufen, „möchte ich weder bestätigen noch dementieren“, sagt Nolting.

„Unversöhnlichkeit zwischen den Lagern heilen“

Ablehnung erfuhr das Projekt dagegen von den Fraktionen von CDU und AfD sowie Bürgermeister Frank Prüße (CDU). Der betonte, er habe „das Verfahren ordnungsgemäß abgearbeitet“, obwohl er die Entscheidung für falsch halte. „Wir haben hier einen riesigen Flächenverbrauch“, sagte er. Die Fläche hätte man für die Ansiedlung anderen Gewerbes gut gebrauchen können. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans-Joachim Deneke-Jöhrens erklärte, seine Partei sei bereit gewesen, in das Verfahren einzusteigen, weil es sich um die Umsiedlung eines ortsansässigen Unternehmens gehandelt habe. Aber letztlich habe man sich mehrheitlich dafür entschieden, dass man an dieser Stelle nicht großflächig versiegeln wolle. Für seinen Fraktionskollegen und stellvertretenden Aligser Ortsbürgermeister Martin Schiweck spielte außerdem eine Rolle, „dass wir die Sorgen und Ängste der Betroffenen nicht erreicht haben“.

Sprecher aller Fraktionen betonten, dass ihnen die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Sorge bereite ihnen auch der zum Teil heftig ausgetragene Disput zwischen Befürwortern und Gegnern des Projekts. Es sei „eine Unversöhnlichkeit entstanden“, sagte Schütz. „Das muss geheilt werden.“

Von Thomas Böger