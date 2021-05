Lehrte

Die Suche nach einem Ersten Stadtrat oder einer Ersten Stadträtin für die Lehrter Verwaltung bleibt vermutlich noch über Monate eine Hängepartie. Jetzt droht auch die zweite Bewerbungsrunde für den zweitwichtigsten Posten im Rathaus zu scheitern. Denn die von Bürgermeister Frank Prüße (CDU) vorgeschlagene Kandidatin, Annette Merz, wird bei der Abstimmung im Rat am Mittwochabend allem Anschein nach keine ausreichende Zustimmung finden. Der Rat der Stadt kommt am Mittwoch, 19. Mai, ab 20 Uhr in einer öffentlichen Videokonferenz zusammen. Wer als Gast dabei sei möchte, findet den Zugang auf der Internetseite der Stadt (www.lehrte.de).

Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke will nicht für die 60-Jährige votieren, die seit 28 Jahren bei der Stadt Wolfsburg tätig ist. Merz ist CDU-Mitglied und in ihrem Wohnort Westerbeck im Landkreis Gifhorn sogar Ortsbürgermeisterin.

Die Zugehörigkeit zur CDU sei allerdings nicht der Grund für die Ablehnung durch Rot-Grün-Rot, betont SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht. Merz habe in ihrer Vorstellung „nicht überzeugt“, sagt er mit Nachdruck. Weitere Details nennt Licht mit Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Kandidatin nicht. Er räumt ein, dass es jetzt alles auf eine dritte Bewerbungsrunde für den wichtigen Posten im Rathaus hindeutet – und er betont auch, dass man in der Frage der Neubesetzung weiterhin konstruktiv mit der Opposition zusammenarbeiten wolle.

Die Amtszeit dauert acht Jahre

Ein Erster Stadtrat oder eine Erste Stadträtin versieht die Vertretung des Bürgermeisters in der Verwaltung und ist dort auch für Rechtsangelegenheiten sowie die Fachbereiche Soziales und Schule zuständig. Der Posten wird durch eine Abstimmung im Rat vergeben, die Amtszeit beträgt acht Jahre. Seit dem Abschied des früheren Ersten Stadtrats Uwe Bee (SPD) am 1. März in den Ruhestand ist der Posten im Lehrter Rathaus vakant.

Die Suche nach einer Neubesetzung hatte vor mehr als einem halben Jahr begonnen. Die erste Bewerbungsrunde scheiterte im Dezember, weil sich die Ratsparteien nicht auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin einigen konnten. Auch damals gehörte Annette Merz zum engen Kreis der Favoriten. Bei der zweiten Bewerbungsrunde warf die 60-Jährige erneut ihren Hut in den Ring und wurde auch von einer eigens für das Verfahren und die Bewertung der Bewerbungen engagierten Beratungsgesellschaft zu den zwei Besten gezählt. Für Merz habe man „die höchste Eignung festgestellt“, heißt es in der von Prüße unterzeichneten Beschlussvorlage, über die der Rat am Mittwochabend befinden soll.

Seit 1992 bei der Stadtverwaltung in Wolfsburg tätig

Merz wurde in Hannover geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie hat ein Studium der Rechtswissenschaften absolviert, am Oberlandesgericht Celle gearbeitet und ist seit 1992 für die Stadt Wolfsburg tätig. Dort ist sie seit fünf Jahren Leiterin der Abteilung für Recht und Vergabe und stellvertretende Chefin des Referats für Rats- und Rechtsangelegenheiten. Für den Posten in Lehrte ist sie die Favoritin der CDU. „Merz ist kompetent, sehr erfahren und kann aus dem Stand alles bringen, was wir brauchen“, meint Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, Fraktionschef der Christdemokraten. Von den zwei geeigneten Bewerberinnen, die am Ende der zweiten Bewerbungsrunde übrig blieben, sei sie die bessere gewesen.

Das sieht die rot-grün-rote Ratsmehrheit anders. Für sie kam Merz nicht infrage, die andere der beiden Kandidatinnen sehr wohl, bestätigt Licht. Auf diese habe man sich in Vorgesprächen auch bereits parteiübergreifend geeinigt. Doch kurz nach der Vorstellungsrunde sei diese Bewerberin abgesprungen, heißt es. Sie habe einen anderen Posten, auf den sie sich parallel beworben hatte, bevorzugt.

Merz droht Niederlage im Rat

Das bestätigen auch Deneke-Jöhrens und Prüße. Während der CDU-Fraktionschef jetzt betont, er hätte sich auch auf die andere, mittlerweile abgesprungene Kandidatin „eingelassen“, schlug Prüße dem Rat die 60-jährige Merz offiziell zur Wahl vor. Merz selbst zog trotz der nun drohenden Niederlage im Rat ihre Kandidatur nicht zurück.

Bürgermeister Prüße nennt das, was am Mittwochabend im Rat vermutlich geschehen wird, einen „normalen demokratischen Vorgang“. Ein leichtes Unwohlsein ist bei ihm dabei aber nicht zu überhören. Denn für die Stadt Lehrte, die Verwaltung und ihn selbst sei die derzeitige Situation ohne Ersten Stadtrat „nicht schön“, betont Prüße. Der Verwaltungsapparat sei zwar arbeitsfähig, und die seit dem Ausscheiden von Bee vakanten Fachbereichsleitungen und die Rechtsabteilung würden personell überbrückt. Doch weil der Verwaltungsvorstand nun nur noch aus seiner Person und Baurat Christian Bollwein bestehe, balle sich dort massiv die Arbeit, betont Prüße.

Nächste Abstimmung wohl erst nach der Sommerpause

Sollte der Rat am Mittwochabend mehrheitlich gegen Annette Merz als neue Erste Stadträtin stimmen, müsste das Stadtparlament möglichst schnell die dritte Bewerbungsrunde auf den Weg bringen. Auch dabei könnte sich Merz wieder bewerben. Zu einer erneuten Abstimmung über die Bee-Nachfolge dürfte es dann aber erst nach der politischen Sommerpause, also im September, kommen.

