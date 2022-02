Lehrte

Wer einen Sitz im Rat der Stadt Lehrte oder in einem der Ortsräte in den Dörfern hat, soll schon bald deutlich mehr finanzielle Entschädigung dafür bekommen. Das hat jetzt die Mehrheitsgruppe im Rat aus SPD, Grünen und Die Linke vorgeschlagen. Sie regt eine Anpassung der finanziellen Zuwendungen von teilweise mehr als 50 Prozent an. Ein Mitglied des Rates etwa soll künftig 220 statt bisher 150 Euro bekommen. Ob die Erhöhung so kommt, ist erstmals am Dienstag, 15. Februar, Gegenstand einer öffentlichen Diskussion. Der Haushaltsausschuss des Rates redet im Rahmen einer Online-Sitzung darüber. Im Rat der Stadt sitzen neben dem hauptamtlichen Bürgermeister Frank Prüße 40 gewählte Volksvertreter und -vertreterinnen.

Der Hämelerwalder Sozialdemokrat Thomas Diekmann hatte in der jüngsten Ratssitzung den gemeinsamen Antrag der Mehrheitsgruppe präsentiert. Er betonte, dass bei der Entschädigung der Ratspolitiker ein „Update dringend erforderlich“ sei. In Lehrte habe es seit zehn Jahren keine Erhöhung der Summen mehr gegeben. Dass der Vorstoß nun möglicherweise für Diskussionen, auch in der Öffentlichkeit, sorgen könnte, schien Diekmann bewusst zu sein. „Wir freuen uns auf eine spannende Debatte“, sagte er.

Kommunalpolitik ist ein Ehrenamt

Grundsätzlich ist die politische Arbeit eines Rats- oder Ortsratsmitglied ein Ehrenamt. Doch dieses wird mit monatlichen Entschädigungen aus dem Stadtsäckel garniert. 122.000 Euro jährlich hat Lehrte zuletzt an Pauschalen an seine Kommunalpolitiker verteilt. Inklusive Sitzungsgeld, Fahrkosten sowie Aufwendungen für Verdienstausfall und Kinderbetreuung beliefen sich die Jahreskosten nach Angaben aus dem Rathaus auf 175.000 Euro. Folgt der Rat dem nun vorliegenden Vorschlag von Rot-grün-rot, würden allein die Pauschalen auf 182.000 Euro jährlich steigen.

Das klingt nach einer beträchtlichen Summe. Doch die Vorschläge der Ratsmehrheit orientieren sich streng an Empfehlungen einer sogenannten Entschädigungskommission, ein vom Landesministerium für Inneres und Sport berufener Expertenkreis. Er gibt stets am Ende einer Kommunalwahlperiode Empfehlungen zur Art und Höhe der Entschädigung der Abgeordneten in kommunalen Parlamenten. Der Kommission gehören Vertreter kommunaler Verbände sowie der Wirtschaft, der Gewerkschaften und des Bundes der Steuerzahler an. Lehrtes Ratsmehrheit geht nun davon aus, dass die empfohlenen Entschädigungen andere finanzielle Nachteile für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker ausglichen.

Vorschlag der Mehrheit liegt deutlich unter Höchstgrenze

In den Empfehlungen der Kommission steht unter anderem, dass Kommunen zwischen 40.000 und 60.000 Einwohnern – in diese Kategorie fällt auch Lehrte – ihren Ratsmitgliedern eine monatliche Pauschale von maximal 330 Euro gewähren sollten. Rot-grün-rot bleibt mit seinem Vorschlag von 220 Euro also deutlich unter dieser Höchstgrenze, legt aber andererseits einen ausgefeilten Vorschlagskatalog etwa für die Honorierung von Ratsmitgliedern mit besonderen Funktionen vor.

Während die Entschädigung von für einfache Ratsleute von 150 auf 220 Euro monatlich steigen soll, ist für die drei stellvertretenden Bürgermeister – aktuell sind das Ekkehard Bock-Wegener (SPD), Wilhelm Busch (CDU) und Ronald Schütz (Grüne) – künftig ein Betrag von 440 Euro vorgesehen. Bisher bekommen sie, abgestuft, 370, 300 und 230 Euro. Für die Fraktions- beziehungsweise Gruppenvorsitzenden im Rat gibt es zusätzlich zur Basispauschale von 150 Euro bisher einen Bonus von 120 Euro sowie weitere 5 Euro pro Fraktionsmitglied. Diesen Betrag will Rot-grün-rot künftig auf 440 Euro plus 5 Euro pro Fraktionsmitglied festlegen. Der Ratsvorsitzende, aktuell ist das der Hämelerwalder Dirk Werner (SPD), soll künftig 330 Euro (bisher 190) bekommen. Und für Mitglieder des Verwaltungsausschusses, das wichtigste Gremium der Stadt nach dem Rat, soll es künftig pauschal 330 Euro monatlich geben.

Auch die Lokalpolitiker in den Ortsräten werden nach Vorschlag der Ratsmehrheit nicht leer ausgehen. Für sie soll die Monatliche Aufwandsentschädigung von 35 auf 55 Euro steigen, ein Ortsbürgermeister soll zusätzlich mit 165 statt bisher 150 Euro bedacht werden.

Sitzungsgeld soll unverändert bleiben

Keine Veränderungen soll es hingegen beim Sitzungsgeld geben, das jeder Lokalpolitiker für die Teilnahme an Treffen von Ausschüssen oder anderen Gremien erhält: 20 Euro pro Monat.

Der Ausschuss für Haushalt, Wirtschaft, Liegenschaften und Feuerschutz tagt am Dienstag, 15. Februar, ab 17.30 Uhr öffentlich in einer Online-Sitzung. Wer daran teilnehmen möchte, findet den Zugang auf der Internetseite der Stadt (www.lehrte.de)

Von Achim Gückel