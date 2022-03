Lehrte

Es ist die erste echte Großveranstaltung im Lehrter Stadtgebiet seit dem Weinfest auf dem Rathausplatz im August 2021: Vom 11. bis 13. März soll auf dem Schützenplatz die siebte Auflage der lokalen Wirtschaftsschau „Lehrte – Meine Welt“ über die Bühne gehen – trotz der noch immer enorm hohen Corona-Zahlen im Stadtgebiet.

Veranstalter Heiko Klein hat die Schau abgespeckt und im Vorfeld zudem mit allerlei Widrigkeiten zu kämpfen gehabt. Er spricht von knapp 80 Ausstellern, die für die Schau zugesagt haben. Bei früheren Messen waren es mitunter mehr als 150 gewesen. Über eine Zielgröße für die Besucherzahl möchte Klein nicht so gern reden. „Ich freue mich über jeden, der zur Messe kommt“, sagt er. Im Dezember hatte er noch 7000 Gäste als Wunsch angegeben. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch noch unklar, wohin sich die Corona-Inzidenzen entwickeln würden. Bei früheren Lehrte-Messen waren teilweise mehr als 10.000 Gäste gekommen.

Messe-Macher will endlich neu durchstarten

Die letzte Lehrter Wirtschaftsschau hatte vor vier Jahren stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie musste sie in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Doch nun will Klein neu durchstarten – die aktuellen Corona-Auflagen lassen Messen zu. Es gilt jedoch die 3G-Regel, wonach nur Geimpfte, Genesene und aktuell negativ getestete Personen auf das Gelände gelassen werden dürfen. Zudem müssen sie in den Ausstellungszelten eine FFP2-Maske tragen. Die Ausstellerinnen und Aussteller indes müssen an ihren Ständen keine Maske tragen.

„Ich will zeigen, dass wieder was geht“, betont Klein. Er wolle mit der Lehrte-Messe endlich aus dem zwei Jahre dauernden Corona-Loch rauskommen. Doch so umfangreich und vielfältig wie frühere Wirtschaftsschauen wird die Neuauflage von „Lehrte – Meine Welt“ nicht. Statt sechs Ausstellungszelten wird es auf dem Schützenplatz nun nur vier geben. Einige der angestammten Teilnehmer sind nicht dabei – etwa das Stadtmarketing und die Stadtverwaltung.

„Wir mussten eine Entscheidung über die Teilnahme fällen, als die Inzidenzen noch besonders hoch waren“, sagt dazu Fabian Nolting, Sprecher der Stadtverwaltung. Aus Gründen des Infektionsschutzes für die Mitarbeiter habe man sich, in Absprache mit der Lokalpolitik, schließlich gegen die Teilnahme entschieden.

Einen besonderen Schwerpunkt habe die lokale Wirtschaftsschau nicht, sagt Klein. Er spricht von einer „bunten Messe“, die nicht allein auf den Bausektor abziele. Es seien auch Gartenfirmen, ein Küchengestalter, ein Sanitätshaus die Klimaschutzagentur und allerlei Handwerker mit am Start. Zudem biete der Stand des Ausbildungsnetzwerks von ProRegio viel Wissenswertes für Berufseinsteiger und Schüler. Damit wolle man vor allem junge Besucherinnen und Besucher ansprechen.

Die Kaliberger Musikanten aus Ahlten treten auf der Aktionsbühne bei der Lehrte-Messe auf. Quelle: privat

An anderen Stellen hatte Klein aber offenbar einige Probleme bei der Vorbereitung der Messe. Er werde zwar wieder eine Halle mit Bühne aufbauen, die Versorgung werde die Veranstaltungsgastronomie Lindemann übernehmen, und für die Moderation des Programms stehe Radiomoderater Stephan Mangelsdorff zur Verfügung. Doch wirklich viel werde man auf der Bühne nicht bieten können, gibt Klein zu. Viele Gruppe seien wegen Corona in den vergangenen Monaten nicht zusammengekommen, hätten nicht trainiert oder die Chance gehabt, eine Show auf die Beine zu stellen. Musikschulen und Gruppen des Lehrter SV stünden aber zur Verfügung. Und am Sonnabend spielen zudem die Kaliberger Musikanten aus Ahlten Volksmusik und Evergreens.

Die Messe „Lehrte – Meine Welt“, beginnt am Freitag, 11. März, um 10 Uhr mit einer offiziellen Veranstaltung mit Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße und anderen geladenen Gästen. Am Freitag ist die Schau bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonnabend, 12. März, sind die Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. März, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist er frei.

Von Achim Gückel