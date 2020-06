Lehrte

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich auf der Ahltener Straße in Lehrte ereignet. Ein 22-Jähriger war am späten Freitagabend gegen 23 Uhr mit seinem Mercedes C-Klasse Richtung Ahlten unterwegs. Ein VW Touran nahm ihm dabei die Vorfahrt, als er aus dem Eschenweg auf die Ahltener Straße einbog. Um einen Unfall zu verhindern, bremste der 22-Jährige sein Auto nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte stark ab und wich nach rechts aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab – und kollidierte schließlich mit dem Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Den Schaden an dem Mercedes und dem Balkon schätzen die Ermittler auf rund 6000 Euro.

Polizei leitet Verfahren gegen VW-Touran-Fahrer ein

Das Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest bei dem Mercedes-Fahrer ergab schließlich einen Wert von 0,44 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, zudem muss sich der 22-Jährige wegen seiner Alkoholisierung nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Gegen den 39 Jahre alten Touran-Fahrer leiteten die Beamten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von Oliver Kühn