Dieser Moment hatte nach der langen Zeit strenger Corona-Einschränkungen fast schon etwas Unwirkliches an sich. Vertreter aus Wirtschaft, lokaler Politik und Verwaltung haben sich am Freitagvormittag getroffen, um in einem Ausstellungszelt auf dem Schützenplatz die siebte Auflage der Lehrter Wirtschaftsschau zu eröffnen. In vier mobilen Messehallen präsentieren etwa 80 Aussteller eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen. Veranstalter Heiko Klein hofft auf eine vierstellige Anzahl von Besuchern. Die Corona-Auflagen sind dabei angesichts der neuesten Verordnungen relativ gering.

"Ich erkläre die Messe für eröffnet": Bürgermeister Frank Prüße (links) und Messeveranstalter Heiko Klein auf der Bühne im Veranstaltungszelt von "Lehrte - Meine Welt". Quelle: Achim Gückel

Es sei ein „besonders schönes Ereignis“ für ihn, die Messe „Lehrte – Meine Welt“ zu eröffnen, sagte Lehrtes Bürgermeister bei einer kurzen Begrüßung im Veranstaltungs- und Cateringzelt an der Nordseite des Platzes. Seit dem Herbst 2019 sei er Oberhaupt der Stadt, habe aber seitdem fast nur Krisenzeiten erlebt. Eröffnungen von derartigen Großveranstaltungen wie der Wirtschaftsschau seien ihm seither wegen Corona kaum vergönnt gewesen, sagte Prüße. Umso inbrünstiger sprach er den Satz, auf den er sich nach eigenen Worten schon lange sehr gefreut habe: „Ich erkläre die Messe für eröffnet.“

Bürgermeister erinnert an den Krieg in der Ukraine

Völlig entspannt tue er das aber nicht, betonte der Bürgermeister. Denn auch in Lehrte war die Corona-Inzidenz erst in den vergangenen Tagen gestiegen, auf einen Wert von mehr als 1400. Zudem erinnerte Prüße an den Krieg in der Ukraine, den er einen „feigen Überfall“ Russlands nannte. Lehrte bereite sich, ebenso wie andere Städte, auf die Aufnahme vieler Flüchtlinge vor. Gleichwohl dürfe man sich über die Lehrte-Messe freuen, die als die größte ihrer Art im Umland von Hannover gilt.

Auch mit einem Messestand dabei: Die Landesjägerschaft. Besonderer Hingucker ist dort ein ausgestopfter Wolf. Quelle: Achim Gückel

Veranstalter Heiko Klein gab zu, dass die siebte Lehrte-Messe seit 2007 „ein bisschen kleiner“ ausfalle als ihre Vorgänger. Schließlich habe man bei früheren Auflagen schon mehr als 200 Aussteller gehabt. Es sei angesichts der unsicheren Corona-Lage in den vergangenen Monaten nicht leicht gewesen, Firmen für die Schau zu motivieren, gab Klein zu. Eigentlich war die Schau bereits für das Frühjahr 2021 vorgesehen gewesen. Sie musste damals wegen Corona aber abgesagt werden.

Große Stände, luftige Anordnung

Tatsächlich sind die Stände in den vier Messezelten deutlich luftiger angeordnet als in früheren Jahren. Eine breite Palette von Angeboten finden die Besucherinnen und Besucher dort trotzdem. Von Dienstleistern aus dem Handwerk, dem Bau-, Garten- und dem Pflegebereich über gastronomische Anbieter bis hin zu örtlichen Vereinen und politischen Parteien. Einen der größten Stände etwa betreibt der Lehrter SV. Der bei früheren Lehrter Wirtschaftsschauen von vielen Firmen belegte Außenbereich vor den Messezelten ist in diesem Jahr allerdings nahezu vollständig leer.

Stellt auch aus: Der Lehrter SV betreibt einen besonders großen Messestand. Quelle: Achim Gückel

Die Lehrte-Messe ist am Sonnabend, 12., und Sonntag, 13. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren zahlen nichts. Auf dem Freigelände gilt keine Maskenpflicht, in den Zelten müssen die Besucherinnen und Besucher während des Rundgangs FFP2-Masken tragen, wenn sie an Ständen stehen entfällt diese Pflicht.