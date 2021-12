Lehrte

Für die Planer von großen Wirtschaftsschauen ist die Arbeit derzeit ein Spiel mit vielen Wagnissen. Wegen der großen Unsicherheiten aufgrund der Corona-Pandemie sind kürzlich erst die Messen Domotex, die für den Januar geplant war, und Agritechnica Anfang März in Hannover abgesagt worden. In Lehrte hingegen soll es in knapp drei Monaten wieder eine lokale Messe geben. Veranstalter Heiko Klein bastelt derzeit am Programm für die siebte Auflage der dreitägigen Schau „Lehrte – meine Welt“.

Ursprünglich hatte die lokale Wirtschaftsschau auf dem Schützenplatz bereits im März dieses Jahres über die Bühne gehen sollen. Doch der Corona-Lockdown machte dies unmöglich. Jetzt hat Klein den 11. bis 13. März 2022 als Zeitraum für die Lehrte-Messe festgezurrt – optimistisch, dass bis dahin die Corona-Lage eine solche Veranstaltung zulässt. „Man weiß ja nicht, wo wir dann stehen“, sagt Klein.

„Das wird wohl nur unter 2G-Regel funktionieren“

Vermutlich aber werde die Wirtschaftsschau im März noch unter strengen Hygieneauflagen stehen. „Das wird wohl nur unter 2G-Regeln funktionieren“, sagt Klein. Das würde bedeuten, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Messegelände erhielten. Das könne einige Besucher fernhalten, meint der Veranstalter. „Wir würden uns freuen, wenn an den drei Tagen 7000 Gäste kommen.“ Bei früheren Lehrte-Messen passierten deutlich mehr Menschen das Kassenhäuschen, bei den besucherstärksten waren es etwa 15.000.

80 Aussteller hat Klein nach eigenen Angaben bereits für das Event am zweiten Märzwochenende beisammen. 150 sollen es werden. Erneut will er auf dem Schützenplatz sechs Ausstellungszelte errichten lassen und auch einen großen Freibereich belegen. Die Bereiche, in denen Handwerksbetriebe sich und ihre Dienstleistungen vorstellen sollen, seien schon ausgebucht, sagt Klein.

Bisher hätten insbesondere Aussteller aus den Sparten Hausbau, Energie, Gartengestaltung, Kücheneinrichtung und Seniorenbetreuung sowie aus dem Gastro- und Nahrungsmittelbereich zugesagt. Aber auch Vereine und Verbände aus Lehrte seien wieder mit dabei. Zudem werde es eine Bühne geben, auf der sich lokale Gruppen präsentieren können, heißt es.

Themenschwerpunkt Beruf und Bildung

Besonderes Augenmerk will Klein bei der lokalen Wirtschaftsschau auf den Bereich Beruf und Bildung legen. „Wir wollen, dass sich Ausbilder präsentieren und auf diesem Weg Nachwuchs finden können“, betont der Veranstalter. Eine komplette Ausstellungshalle will er allein diesem Thema widmen.

Die Messe „Lehrte – meine Welt“ hatte es zuletzt im Jahr 2018 auf dem Schützenplatz gegeben. Damals waren rund 150 Aussteller bei der größten lokalen Wirtschaftsschau im Umland von Hannover auf dem Schützenplatz dabei. Zwei Jahre zuvor waren es sogar rund 200 gewesen. 2020 und 2021 musste die Großveranstaltung wegen Corona ausfallen.

Von Achim Gückel