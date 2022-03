Lehrte

Die vier Ausstellungszelte stehen, in ihnen wird nun fleißig gewerkelt. Messebauer ziehen Leitungen, drehen Schrauben fest, befestigen Beleuchtungen und werkeln an der Show-Bühne. Auf dem Lehrter Schützenplatz, wo am Wochenende die dreitägige Wirtschaftsschau „Lehrte – Meine Welt“ starten soll, herrscht derzeit Hochbetrieb. In den nächsten zwei Tagen kommen die Firmen mit ihren Ständen. Am Freitag, 11. März, wird dann Bürgermeister Frank Prüße gemeinsam mit Ausstellungsmacher Heiko Klein die siebte Auflage der lokalen Lehrter Messe eröffnen.

Das Wetter passt: Der Aufbau für die Lehrter Frühjahrsmesse ist in vollem Gang. Quelle: Achim Gückel

Zu sehen ist dann laut Klein an etwa 80 Ständen ein Einblick in die Wirtschafts- und Dienstleistungswelt der Stadt. Den Schwerpunkt machen unter anderem Bau-und Energiefachleute. Aber auch mit den Schlagworten „Ambiente“ und „Lifestyle“ wirbt Klein. Auf einer Bühne sind zudem Vorführungen zu sehen und zu hören.

Die Messe ist deutlich kleiner als ihre Vorgänger

Die siebte Auflage der Lehrte-Messe fällt deutlich kleiner aus als ihre Vorgänger, bei denen mitunter mehr als 150 Aussteller dabei waren. Viele Firmen halten sich derzeit offenbar noch zurück, weil niemand eine Prognose machen kann, wie viele Gäste tatsächlich kommen. Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause will Messemacher Klein nun aber unbedingt den Neueinstieg wagen. „Ich will zeigen, dass wieder was geht“, sagt er.

Die Messe „Lehrte – Meine Welt“ auf dem Schützenplatz ist am Freitag, 11. März, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. März von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren ist er frei.

Von Achim Gückel