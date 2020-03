Lehrte / Hildesheim

Es hatte Jahre gedauert, bis Klaus G. auf erheblichen Druck der Justiz den vermeintlichen Mittäter einer Messer-Attacke im August 2015 benannte: einen 31-jährigen früheren Schulfreund aus der KGS Sehnde. In jenem Sommer waren zwei Männer an einem frühen Sonnabendmorgen – im Anschluss an das Lehrter Schützenfest – über zwei Streitschlichter hergefallen, die einer Frau beistehen wollten; diese Frau war auf offener Straße von einem Mann bedroht und geschlagen worden. Doch am Montag hat das Landgericht Hildesheim den wegen versuchten Totschlags angeklagten 31-Jährigen freigesprochen. Das Schwurgericht unter Vorsitz von Rainer de Lippe folgte damit den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Dreieinhalb Jahre Haft für Klaus G.

Der Freispruch basiert darauf, dass der Angeklagte nicht eindeutig als zweiter Täter des nächtlichen Angriffs auszumachen war. Seine Körpergröße passte nicht zu den Angaben von Zeugen, und der 31-Jährige selbst bestritt heftig, an der Messerstecherei beteiligt gewesen zu sein. Klaus G. hingegen hatte man die Beteiligung an der Tat nachweisen können, er war 2016 vom Landgericht wegen Körperverletzung und Mittäterschaft zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Eines der Opfer, ein 22-jähriger Mann, war im August 2015 mit vier potenziell lebensbedrohlichen Messerstichen ins Krankenhaus eingeliefert worden, ein Freund von ihm wurde brutal zusammengeschlagen und -getreten. G. hatte seinen 31-jährigen Kumpel erst als Mittäter benannt, nachdem er eine zusätzliche Strafe wegen uneidlicher Aussage kassiert hatte. Wer nun aber tatsächlich der zweite Täter bei der Lehrter Messerattacke war, konnte auch das Hildesheimer Schwurgericht nicht klären.

