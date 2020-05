Aligse

Die mobile Messstation an der Straße Zur Kreuzeiche, die den Verkehrslärm in Aligse dokumentieren soll, wird vorerst wieder abgebaut. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise habe es keinen Sinn, die Messungen jetzt zu starten, hat die Stadt Lehrte entschieden. Denn die Pandemie habe auch Auswirkungen auf die Menge des Autoverkehrs und damit auf den Straßenlärm. Nach den Sommerferien soll ein neuer Anlauf für die Messungen genommen werden.

Das sogenannte Lärmmonitoring für Aligse steht im Zusammenhang mit der geplanten Ansiedlung eines Aldi-Logistikzentrums südwestlich der Ortschaft. Bisherige Untersuchungen hatten ergeben, dass der Verkehrslärm in einigen Teilen Aligses schon jetzt über den zumutbaren Werten liegt, etwa an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 443. Der Ortsrat Aligse-Kolshorn-Röddensen hatte daher gefordert, über einen längeren Zeitraum Messungen durchzuführen, um die bereits vorhandenen Lärmquellen zu dokumentieren. Der Verwaltungsausschuss folgte der Bitte und beschloss, im Bereich der Straße Zur Kreuzeiche eine entsprechende Anlage aufzustellen. Die Messung soll zwölf Monate andauern.

An der Dauer der Messung ändert sich nichts

Ursprünglich sollte die Messstation in diesem Frühjahr mit den Aufzeichnungen beginnen. Der Termin wurde wegen der Corona-Pandemie und deren möglichen Auswirkungen auf das Verkehrsaufkommen zunächst verschoben. „Ziel der Messungen muss es jedoch sein, möglichst repräsentative Werte zu erhalten“, beteuert die Stadtverwaltung jetzt in einem Schreiben. Daher verschiebe man die Messungen noch einmal um mehrere Monate. An der Messdauer von einem Jahr ändere das aber nichts.

Die Messstation hatte gleich zu Beginn der Corona-Krise im März für Aufregung in Aligse gesorgt. Ortsbürgermeister Frank Seger bemängelte, dass der Zeitpunkt völlig ungeeignet sei, um den Verkehrslärm im Dorf zu messen. Jetzt zeigt er sich in einer Stellungnahme zufrieden über „die Einsicht aller an dieser Entscheidung Beteiligten“.

Ortsbürgermeister nennt Lärm „ganz normalen Wahnsinn“

Denn die Geschäftsschließungen der vergangenen Wochen, die Arbeit im Homeoffice und die Kontaktverbote hätten sicher auch Auswirkungen auf das tägliche Verkehrsaufkommen in Aligse gehabt, meint Seger. Messungen im Ausnahmezustand hätten „keine repräsentativen Werte für die normale Verkehrsbelastung, wie sie seit Jahren und Jahrzehnten von Aligsern erlebt und erlitten werden“, erbringen können, schreibt der Ortsbürgermeister. Ob nach den Sommerferien wieder pünktlich der „ganz normale Wahnsinn rollt“, vermöge aber derzeit niemand zu sagen. Daher sollte die Planung der Stadt, mit den Messungen nach den Sommerferien zu beginnen, nicht in Stein gemeißelt stehen.

Von Achim Gückel