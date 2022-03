Lehrte

Michael Stuka reist leidenschaftlich gern – und berichtet im Anschluss von seinen Erlebnissen. In seinem Repertoire finden sich Vorträge über ganz unterschiedliche Gegenden: Afrika und Ägypten sind genauso darunter wie London und Madeira. Nun kommt der Hannoveraner nach Lehrte. Im Kurt-Hirschfeld-Forum will er am Dienstag, 22. März, ab 19.30 Uhr über seine Reisen nach Südtirol und an den Gardasee berichten. Außer den Fotos, die Stuka unterwegs mit seiner Kamera geschossen hat, sorgt auch Musik für einen stimmungsvollen Abend.

„Ein Land, das die Besucher fasziniert wie kaum ein anderes“: So kündigt Stuka seinen Vortrag über Südtirol an. Die Dolomiten hebt er besonders hervor: Geislergruppe, Rosengarten, Schlern und die Drei Zinnen, wie einige der Felsformationen in der Gebirgsgruppe heißen, „überraschen mit ihrer einzigartigen Schönheit“, sagt er.

Wanderer sind im Meraner Land gut aufgehoben

Auch das Gebiet rund um die Stadt Meran ist nach Stukas Ansicht unbedingt eine Reise wert. Hier sei man besonders als Wanderer gut aufgehoben. „Es ist der Mix aus mediterraner Vegetation und der schroffen Bergwelt, weshalb so viele Naturfreunde in Südtirol ein wahres Paradies auf Erden sehen“, heißt es in Stukas Einladung zu seinem Vortrag im Lehrter Forum.

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrages wird der Gardasee sein. Hier können sich die Gäste auch auf Bilder über Burgen, malerische Häfen und mittelalterliche Gassen freuen, die für die Gegend typisch sind. In den Sommermonaten sei der See auch unter Wassersportlern sehr beliebt.

Eintrittskarten für den Vortrag im Kurt-Hirschfeld-Forum sind an der Abendkasse erhältlich. Der reguläre Eintrittspreis liegt bei 10 Euro, die ermäßigte Karte kostet 9,50 Euro.

Von Finn Bachmann