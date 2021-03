Lehrte

Mit Rasseln, roten Luftballons und Flatterband: Mehr als 100 Beschäftige der Firma Miele sind am Freitag in den Warnstreik getreten. Sie legten am Vormittag frühzeitig die Arbeit nieder und zogen vor das Werkstor. Um größere Versammlungen zu vermeiden, ging es im Gänsemarsch coronakonform in mehreren Gruppen einmal rund um das Werk.

Die Beschäftigten folgten der bundesweiten Initiative der IG Metall. Die Gewerkschaft hatte Anfang März mit dem Ende der Friedenspflicht zu Warnstreiks aufgerufen. Eine ihrer Hauptforderungen ist 4 Prozent mehr Lohn. „Es muss mehr Geld her, um die Kaufkraft zu stärken, denn privater Konsum schafft Wachstum“, erklärte Rainer Näbsch, Geschäftsführer der IG Metall Celle-Lüneburg.

Lesen Sie auch: Corona-Krise: Zahl der Arbeitslosen ist im Februar leicht gestiegen

Gewerkschaft fordert Zukunftsverträge

Darüber hinaus tritt die Gewerkschaft für Zukunftsverträge ein, in denen verlässliche Beschäftigungs- und Produktionsperspektiven geregelt werden, etwa zur Sicherung von Standorten und Arbeitsplätzen, Arbeitszeitabsenkung mit Entgeltausgleich, Zuzahlungen bei Kurzarbeit und Übernahme von Ausgebildeten. Von den Arbeitgebern sei kein Angebot gekommen, sagt Näbsch. Nach fast drei Jahren ohne Entgelterhöhung sei eine Nullrunde in diesem Jahr für die Gewerkschafter nicht akzeptabel.

Von Katja Eggers