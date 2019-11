Lehrte

Da sage noch mal einer, junge Leute von heute hätten mit Politik nicht viel am Hut. Das Gegenteil scheint der Fall, nimmt man diese Veranstaltung in der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Lehrte Süd am Mittwochmittag zum Maßstab. Dorthin war politische Prominenz aus Berlin gekommen, um eine gute Stunde lang mit Kindern und Jugendlichen von Klasse fünf bis zum Politik-Leistungskurs des 13. Jahrgangs zu reden – SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch aus Laatzen. Scheu vor den Politikern hatten die Schüler nicht. Die Fragen prasselten nur so auf Klingbeil und Miersch ein.

„Ich bin Lars“, stellte sich Klingbeil zunächst vor. Man könne sich ruhig duzen, sagte der 41-Jährige, dessen Patenkind an der IGS die Schulbank drückt. Und weil niemand mit mehr Fragen als Antworten die Veranstaltung verlassen solle, mühten sich Klingbeil und Miersch um klare, kurze Antworten. Das gelang ihnen fast immer.

Ein scharfer Ritt durch viele Themen

Dabei war das, was die Schüler wissen wollten, wie ein scharfer Ritt durch eine Vielzahl von brisanten Themen der Bundespolitik. Vom Klimawandel über die Verteidigungspolitik bis hin zum Einfluss von Lobbyisten auf die Politik und zur schwindenden Wählergunst für die SPD. „Die letzten zwei Jahre waren heftig“, gab Klingbeil in Bezug auf die letztgenannte Frage und sein Amt als Generalsekretär einer kriselnden Partei zu. Die schlechten Wahlergebnisse der jüngsten Zeit seien zwar belastend, aber die SPD werde zweifellos immer noch dringend gebraucht, da sei er absolut optimistisch.

Auf die kecke Frage, ob er sich denn freuen würde, wenn es die CDU plötzlich nicht mehr geben würde, antwortete der Sozialdemokrat ebenso keck: „Manchmal nerven die mich“, gab er zu. Aber die AfD nerve ihn noch viel mehr, und daher sei eine feste Achse der Parteien der Mitte gegen Populismus und Radikalismus wichtig.

Rund 70 Schüler verfolgen die Frage-und-Antwort-Runde mit Klingbeil und Miersch. Quelle: Achim Gückel

Miersch beantwortete die Frage nach der Klimawende und dem schleppenden Ausbau der E-Mobilität ebenfalls offen: „Wir werden unser Leben in den nächsten 30 Jahren an vielen Stellen radikal verändern müssen.“ So seien zum Beispiel eine Million Ladestationen für E-Fahrzeuge nötig, um diese Zukunftsaufgabe zu meistern. Auf die Frage, ob denn 30 Jahre nicht ein bisschen lang seien, schließlich könne die Welt bis dahin schon längst den Bach runter sein, wurde der Sozialdemokrat etwas ausweichend. Es müsse halt alles Schritt für Schritt gehen. Aber ein Anfang sei gemacht.

Man darf auch mal seine Meinung ändern

Klingbeil indes gab zu, dass Politiker mitunter auch falsche Entscheidungen treffen und Meinungen änderten. So wie er selbst beim Thema Bundeswehr. Dieser habe er bis zur Studienzeit ablehnend gegenübergestanden. Nach dem Angriff auf das World Trade Center, welchen er in New York selbst miterlebt habe, habe sich seine Meinung geändert. Man müsse mitunter gegen jene, die die westliche Kultur angriffen, auch kämpfen.

Von Achim Gückel