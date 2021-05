Hämelerwald

Fast hätten die Schüler der Oberschule Hämelerwald einmal einen Minister leibhaftig erleben können. Doch weil in der Schule wegen der Pandemie kein Präsenzunterricht stattfindet, fand Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bei seinem Besuch nur stille Flure und leere Klassenräume vor – fast. Die Klasse 7aR hatte mit Klassenlehrer Christian Scholz eine Videobotschaft vorbereitet. Denn bei der Stippvisite ging es nicht nur um das digitale Konzept der Schule, sondern auch um Perspektiven für die digitale Bildung. Zudem kündigte Tonne an, bald online in einer Unterrichtsstunde der Klasse dabei sein zu wollen.

Die junge Oberschule, gegründet im August 2018, befindet sich noch im Aufbau. Zurzeit gibt es dort die Jahrgänge fünf bis sieben, ab dem 7. Jahrgang sind dies Haupt- und Realschulklassen. Nach Angaben des stellvertretenden Schulleiters Christian Scholz habe der Kultusminister der Schule nach der Vorstellung ihres digitalen Unterrichts attestiert, mit ihrem Konzept und der Umsetzung „ganz weit vorne“ dabei zu sein.

Chromebooks statt Tablets

Ursprünglich habe das digitale Konzept vorgesehen, im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres der 6. Klasse den ersten Informatikunterricht zu erteilen – mit der Einführung in Hard- und Software sowie Cyber-Sicherheit. „Vorher sollte bewusst der Schwerpunkt auf analoge Medien und das ,Lernen mit Herz und Hand‘ gelegt werden“, erläutert Scholz. Doch dann kamen die Corona-Pandemie und der erste Lockdown. Mit Google-Chromebooks und deren Software statt Windows habe man innerhalb weniger Wochen ein passendes digitales System gefunden. „Damit waren wir gewappnet für den Distanzunterricht, also das Lernen zu Hause, sowie für den Wechselunterricht“, sagt Schulleiterin Katrin Telschow-Don.

Schulbücher auf dem Notebook

Ein Tablet wie etwa ein iPad sei für die Schule nicht infrage gekommen. Das System sei zu geschlossen, die Möglichkeiten des iPads zu eingeschränkt und die Hardware zu teuer. Nun arbeiten alle Schüler in der Schule und zu Hause mit dem gleichen Gerät – sogar die Schulbücher befinden sich in digitaler Form darauf. Schwere Schultaschen gehören damit der Vergangenheit an. „Sogar auf das digitale Tafelbild bekommen wir Zugriff, wenn wir das möchten“, lobt Schüler Dilber aus der 7aR. Auch Nele findet den digitalen Unterricht ganz gut: „Durch die regelmäßigen Videokonferenzen und zeitlich befristeten Aufgaben haben wir einen gut geplanten Tag.”

Obwohl die Stadt für die Ausstattung aller Schulen Tablets statt Notebooks vorgesehen hatte, ließ sie sich dann doch auf das Hämelerwalder Modell ein – die Oberschule wurde zur Projektschule. „Wir sind diesen Weg mitgegangen, obwohl wir uns für eine einheitliche digitale Lösung für alle Lehrter Schulen entschieden hatten, was für uns am einfachsten gewesen wäre“, sagt Bürgermeister Frank Prüße. „Jetzt hat sich gezeigt, dass sich das Modellprojekt in dieser Schulform ausgezahlt hat.“

Schülern fehlt Kontakt

Doch Technik ist nicht alles, wie Schüler Matti dem Minister sagte: „Uns fehlt der Präsenzunterricht und der Kontakt zu unseren Mitschülern.“ Aber mit vielen anderen in einem Klassenraum zu sitzen und Schulter an Schulter im Schulbus zu stehen, sei andererseits auch riskant: „Ich möchte meine Familie vor Ansteckung schützen.“

Von Oliver Kühn