Immensen

Bei einem Überholmanöver sind am Mittwochnachmittag in Immensen drei Autos in einen Unfall verwickelt worden. Ein 35-jähriger Lehrter war gegen 16.30 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße 412 von Arpke in Richtung Immensen unterwegs, hinter ihm fuhren ein 39 Jahre alter Mann ebenfalls aus Lehrte mit...