Lehrte

Der Tipp kam von einem aufmerksamen Zeugen: Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr hatten Beamte des Polizeikommissariats Lehrte nach einem Hinweis einen 47-jährigen Lehrter auf der Immenser Landstraße in seinem VW Caddy kontrolliert – und anschließend die Weiterfahrt untersagt. Denn ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,9 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von Oliver Kühn