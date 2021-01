Lehrte

Mit einem eigenen Streamingangebot im Internet tun sich Lehrtes Freunde der Filmkunst noch etwas schwer. Aber was bleibt den Machern des Anderen Kinos sonst übrig, wenn die Leinwand an der Sedanstraße schon seit Ende Oktober weiß und kein Ende der Corona-Beschränkungen absehbar ist, sie ihr cineastisches Stammpublikum aber bei der Stange halten wollen?

Im Anderen Kino in Lehrte bleiben die roten Sessel weiterhin leer: Das Kino am Sedanplatz ist wegen der Coronakrise geschlossen. Quelle: Archiv

„Ein Zeichen, dass es uns noch gibt“

Die Antwort lautet: Bald starten die „ Kurzfilme des Monats“. Über jeweils vier im Zwei-Wochen-Turnus wechselnde Kurzfilme, die über die Homepage www.das-andere-kino.de abzurufen sind, soll dann per Mausklick abgestimmt werden können. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde das Format mit Erfolg getestet. Immerhin haben Kurzfilme in Lehrte seit Jahren auch bei „echten“ Kinoabenden ihren festen Platz vor Beginn des Hauptfilms. Nun also wird es, der Not geschuldet, ein Kurzfilm-Voting via Internet geben. Was zum Start dieses Angebots jetzt noch fehlt, ist die Förderzusage der Filmförderanstalt. Aber Christian Wilhelm, zweiter Vorsitzender des „Vereins für offene Jugendarbeit“, der das Andere Kino ehrenamtlich betreibt, ist zuversichtlich. Es gehe um „ein Zeichen, dass es uns noch gibt“.

Kinomacher zogen im Herbst freiwillig die Notbremse

Mitte März 2020 hatte das alternative Lichtspielhaus wegen der Pandemie erstmals schließen müssen. Erst sechseinhalb Monate später wurde wieder geöffnet – mit ausgefeiltem Hygienekonzept für maximal 24 Gäste pro Vorstellung. Aber schon nach wenigen Wochen zogen die Macher wegen steigender Infektionszahlen, noch bevor es amtlich verordnet wurde, erneut freiwillig die Notbremse.

Christian Wilhelm spricht denn auch, was die Besucherzahlen angeht, ohne jede Übertreibung von einem „historischen Tief“ im 45. Jahr des Bestehens des Kinos. Nur 2590 Besucher kamen im Corona-Jahr. 2019 waren es 8504 gewesen und im Jahr davor 6558 zahlende Gäste. Sogar anno 2013, als das Kino noch mit 35-Millimeter-Technik ausgestattet war und mit neuen Filmen immer erst sehr lange nach den Premieren in den großen Kinos beliefert wurde, hatte Lehrtes alternatives Lichtspielhaus 3650 Zuschauer gezählt.

„Corona wird das Andere Kino nicht zur Strecke bringen“

Aber trotz des wirtschaftlich desaströsen Jahres 2020 herrscht bei den ehrenamtlichen Kinomachern keine Katastrophenstimmung. „Corona wird das Andere Kino nicht zur Strecke bringen“, sagt Wilhelm. Obwohl der Lockdown dazu genutzt wurde, 2020 außer dem Kinocafé außerplanmäßig auch noch die Damen- und Herrentoiletten zu renovieren, also Geld ausgegeben wurde, sei vom finanziellen Puffer noch etwas übrig. Über Jahre sei dieser aufgebaut worden, vor allem, weil seit der Umstellung auf Digitaltechnik im Jahr 2014 die Zuschauerzahlen kontinuierlich gestiegen seien.

Außer den Ticketverkäufen verdankt der Verein seine vergleichsweise komfortable Situation der unentgeltlichen Mitarbeit seiner Mitglieder, Zuschüssen, Spenden sowie regelmäßigen Preisen für sein erlesenes Kinoprogramm. Zudem, so verrät der zweite Vorsitzende, „sind wir sparsam wie eine schwäbische Hausfrau“.

Die Sanierungsarbeiten im Corona-Jahr haben die Ehrenamtlichen komplett in Eigenarbeit gewuppt. Quelle: Archiv

Von seinen Rücklagen wird der Verein für offene Jugendarbeit auch im zweiten Pandemiejahr zehren müssen. Denn auch bis weit in dieses Jahr hinein wird die Besucherkapazität des Kinos reduziert bleiben, ist Wilhelm sicher, der seit elf Jahren zum Kreis der aktuell rund 35 Aktiven gehört, die das Andere Kino am Laufen halten.

Vollversammlungen per Videostream

Zur Vollversammlung treffen sich die Ehrenamtlichen seit kurzem per Videokonferenz. Verschiedene Ideen, welche neuen Angebote während der Leinwandpause bereitgestellt werden können, werden dabei diskutiert – neben dem Kurzfilm-Voting ist zum Beispiel ein cineastischer Führer durch die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im Gespräch, ebenfalls im Internet. Parallel arbeitet das Team an einem Konzept, wie es nach dem Lockdown weitergehen kann und wie auf die jeweiligen lokalen Inzidenzwerte differenziert reagiert werden kann.

