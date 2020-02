Lehrte

Wirklich zufrieden war Veronika Daedelow nicht, als sie in der Jahnturnhalle des Lehrter SV auf ihre Bingokarte schaute. „Ich habe noch keine einzige Zahl“, gestand sie, nachdem die ersten sieben Kugeln gezogen waren. Kein Geringerer als Michael Thürnau saß dabei am Sonnabendnachmittag auf der Bühne und verlas die von ihm gezogenen Nummern. Der NDR-Moderator, der von seinem Kollegen Stefan Raab wegen seiner gewichtigen Erscheinung einst „Bingobär“ getauft worden war, war nach Lehrte gekommen, um mit 240 Gästen Bingo zu spielen. So wie es der Letteraner seit 1997 in der Show „Bingo-Lotto“ im NDR-Fernsehen macht.

Erste Reportage im Kurt-Hirschfeld-Forum

Der 56-Jährige hatte noch eine Stunde vor seinem Auftritt in Lehrte eine fünfstündige Radiosendung im Funkhaus in Hannover moderiert. „Das hier ist für mich Entspannung“, sagte er. Rund 150-mal im Jahr gönnt er sich diese Entspannung, unter anderem am Abend zuvor in Bremen.

NDR-Moderator Michael Thürnau zeigt auf der Bühne die Zahlen an. Quelle: Michael Schütz

Routiniert und humorvoll navigierte der „Bingobär“ von seinem Stuhl auf der Bühne aus durch den Nachmittag. Dabei erzählte er Geschichten, etwa über seine erste Radioreportage, die er ausgerechnet im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum über die Travestieshow „Chez Nous“ gemacht hatte. Immer wieder streute er Witze ein.

Selbstironie kommt gut an

Punkten konnte der gelernte Journalist bei den Gästen vor allem mit seiner Selbstironie. „Ich hätte nie gedacht, dass mich mal ein Sportverein engagieren würde“, sagte er zum Beispiel. Das kam auch bei Daedelow gut an, die mit ihren drei Freundinnen von der LSV-Seniorenabteilung zur Veranstaltung gekommen war. „Das Sympathischste an ihm ist, dass er über sich selbst lachen kann“, sagte sie.

Anlass für die Veranstaltung war das 75-jährige Bestehen des Regionssportbundes. Dessen Vorsitzender, der Lehrter Ulf Meldau, zeigte sich erfreut darüber, dass im Jubiläumsjahr die geplanten 75 Veranstaltungen mit den 76 Vereinen gestaltet werden konnten. Eine davon war die des LSV.

Bingo innerhalb von fünf Stunden ausverkauft

LSV-Vorstandsmitglied Nina Sievers war immer noch erstaunt über den Andrang zum Thürnau-Gastspiel. „Die Karten waren innerhalb von fünf Stunden weg“, sagte sie. Die dreifache Anzahl an Tickets hätte abgesetzt werden können. Eine Wiederholung in einer größeren Halle könne sie sich durchaus vorstellen.

240 Besucher gehen in die Jahnturnhalle. Es hätten dreimal so viele sein können. Quelle: Michael Schütz

Dass es um Bingo ging, war den vier Frauen von der Seniorenabteilung letztendlich nicht so wichtig. „Der LSV hat das veranstaltet“, sagten sie. „Da ist eine Teilnahme eigentlich Pflicht.“ Einen Trostpreis für zumindest eine vollendete Bingoreihe bekam Daedelow übrigens trotzdem noch. So richtig glücklich war die Sehnderin über einen kleinen Ball mit dem Logo des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg aber nicht. „Damit brauche ich gar nicht nach Hause zu kommen“, sagte sie und lachte. „Der Spaß ist aber eh das Wichtigste.“

Die LSV-Jumpstyler nutzen die Gelegenheit, ihr Können vor großem Publikum zu zeigen. Quelle: Michael Schütz

Von Michael Schütz