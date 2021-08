Lehrte

Das mobile Impfangebot der Region Hannover hat am Montagnachmittag für enormen Andrang auf dem Parkplatz des Zuckerzentrums gesorgt. „Die Schlange der Impfwilligen war am Anfang gut 50 Meter lang“, berichtete Andy König vom Ordnungsdienst der Stadt Lehrte. Vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen sollten die Hürden für die Impfung mit der dezentralen Impfmöglichkeit so gering wie möglich gestaltet werden. „Viele haben sich ganz spontan für den Pieks entschieden“, sagte König.

Susanne Röbber hatte sich indes ganz gezielt zur Impfung im Zuckerzentrum aufgemacht. „Ich möchte gern das Vakzin von Johnson & Johnson bekommen, unter anderem weil dann ein Folgetermin für die Zweitimpfung entfällt“, sagte Röbber. Die unbürokratische Möglichkeit der Impfung begrüßte sie sehr: „Alles ging ganz schnell und unkompliziert.“

Lesen Sie auch: Impfzentrum Hannover hat 15.000 Termine frei

Am Mittwoch und Donnerstag wird erneut geimpft

Dafür hatte die Region eine Impfstraße eingerichtet. Von der Registrierung ging es zum Ausfüllen der nötigen Formulare, von dort zum ärztlichen Beratungsgespräch, dann weiter zur Impfung im Bus und abschließend für 15 Minuten zur Beobachtung in die Wartezone.

Am Mittwoch, 4. August, von 9 bis 12 Uhr, und am Donnerstag, 5. August, von 14 bis 17 Uhr, wird das mobile Impfen auf dem Parkplatz des Zuckerzentrums in Lehrte fortgesetzt. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, muss dafür lediglich seinen Personalausweis und den Impfpass mitbringen.

Von Katja Eggers