Arpke/Immensen/Sievershausen

Das Modellprojekt „Dorfregion Lebensort ISA (Immensen-Sievershausen-Arpke)“ geht in die nächste Runde. Nachdem die Einwohnerinnen und Einwohner in zwei Themenwerkstätten im September die zusammengetragenen Ideen konkretisiert hatten, sollen Teams nun Projekte ausarbeiten. Dafür werden noch Interessierte aus den drei Dörfern gesucht.

Ein Projektteam widmet sich dem Thema Dorfgrün, Landschaft und Erholung und hat sich zum Ziel gesetzt, in der Dorfregion ein größeres Bewusstsein für ortsbildprägender Bäume und ökologische, dorftypische Gartengestaltung zu schaffen. Das Team möchte dazu Aktionen durchführen und Vorzeigeprojekte schaffen.

Team Nachbarschaftshilfe möchte Netzwerke aufbauen

Im Bereich Dorfleben, Identität und Kultur wurde bereits das Projekt „Wegweiser zu den Attraktionen und Angeboten im Lebensort ISA: Informationen und Vernetzung“ entwickelt. Es soll zudem ein digitaler Wegweiser für vorhandene Nahversorgungsangebote umgesetzt werden. Dafür soll sich ein Projektteam gründen. Erste Interessenten haben sich nach Angaben der Stadtverwaltung bereits gemeldet.

Auch das bestehende Projektteam Nachbarschaftshilfe möchte Kräfte bündeln und Netzwerke aufbauen. Ziel ist es, Ehrenamtliche für Hilfsdienste zu vermitteln. Dem Vorhaben können sich Initiativen, Vereine, Verbände und interessierte Personen anschließen.

Resthof für Mehrgenerationenwohnen gesucht

Im Bereich Wohnen, Bausubstanz und Innenentwicklung wurde vor allem der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum und dem Erhalt des Ortsbildes geäußert. Um sich untereinander über Leerstände und möglichen Wohnraum sowie eine gezielte Bauberatung abzusprechen, haben sich Interessierte zum Projektteam Arbeitsgruppe Gebäudeberatung und Immobilienpool zusammengeschlossen.

Ein weiteres Projektteam erarbeitet zudem ein Konzept für inklusives Mehrgenerationenwohnen. Auch die Anne-Marie-Stiftung aus Immensen ist in dem Vorhaben involviert. Das Projektteam ist derzeit vor allem damit beschäftigt, einen Resthof zur Umnutzung oder ein geeignetes Grundstück zu finden.

Teilnehmer setzen auf Klimaschutz

Im Bereich Klimaschutz, Versorgung und Mobilität hat sich das Projektteam Erneuerbare Energien in der Dorfregion das Ziel einer möglichst CO2-neutralen Dorfregion gesetzt. Erreicht werden soll dies unter anderem durch Nahwärmenetze und Carsharing. Als Beitrag zum Klimaschutz wollen die Teilnehmer das Fahrradfahren fördern und einen Fahrradaktionstag organisieren.

Die Projektteams treffen sich im Herbst und Winter, um ihre Ideen weiter auszuarbeiten. Unterstützt werden sie dabei von den Planungsbüros KoRiS und Stadtlandschaft. Wer an den Projekten mitwirken möchte, kann sich bei Lisa Hitzmann vom Büro KoRiS per E-Mail an hitzmann@koris-hannover.de oder unter Telefon (0511) 59097430 melden. Die Termine für die ersten Treffen gibt die Stadt auf ihrer Internetseite www.lehrte.de bekannt.

Von Katja Eggers