Wie laut ist der Verkehrslärm bei Aligse? Welchen Belastungen sind die Bürger dort ausgesetzt? Um diese zwei Fragen geht es in einem ehrgeizigen und in Lehrte bislang einmaligen Vorhaben, das jetzt am Rand der Ortschaft endlich beginnen soll. Die Dauerlärmmessung ist auf eine Dauer von zwölf Monate angelegt und über die gesamte Zeit hinweg werden die ermittelten Werte auf der Homepage der Stadt Lehrte abrufbar sein.

Hintergrund der Aktion, welche sich die Stadt 40.000 Euro kosten lässt, ist ein Antrag aus dem Ortsrat Aligse-Kolshorn-Röddensen. Die Kommunalpolitiker hatten im Zusammenhang mit der beabsichtigten und höchst umstrittenen Errichtung eines Aldi-Logistikzentrums sowie den dazu präsentierten Gutachten ein unabhängiges Lärmmonitoring gefordert. Denn an manchen Stellen entlang der Ortsdurchfahrten in Aligse und Röddensen sei die Geräuschentwicklung schon jetzt unzumutbar hoch. Diesem Wunsch schloss sich der Verwaltungsausschuss der Stadt Lehrte an.

Dauerlärmmessung an der Kreuzeiche

Nun soll der Umgebungslärm im Bereich der Straße Zur Kreuzeiche in einer Dauermessung ermittelt werden. Die dafür vorgesehene Station wird also in jenem Bereich am Ortsrand Daten erheben, der einem Aldi-Lager am nächsten wäre.

Die Erhebung der Daten hätte eigentlich schon im März beginnen sollen. Doch damals bremste die Corona-Pandemie das Vorhaben. Weil durch den Lockdown deutlich weniger Autos unterwegs waren, wären alles andere als repräsentative Ergebnisse zu erwarten gewesen, lautete die Sorge. Die Stadtverwaltung verschob die Aktion in Absprache mit dem Rat um mehr als ein halbes Jahr. Jetzt rollt der Verkehr nach Ansicht der Gutachter und der Stadt wieder in normalem Umfang, sodass die Aufzeichnungen startet können.

Erst gibt es einen mehrtägigen Probelauf

Einen genauen Termin für den Beginn der Aktion gibt es noch nicht. Laut Mitteilung aus dem Rathaus soll aber in den kommenden Tagen die Messstelle neu eingerichtet. Dann folgt ein mehrtägiger Probelauf der Messtechnik sowie der Online-Darstellung der Ergebnisse. Nähere Informationen, wann das Lärmmonitoring wirklich beginnt und wie der Internet-Link zu den Messdaten lautet, werde man rechtzeitig nachliefern, heißt es.

