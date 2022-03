Lehrte

So schnell kann Hilfe für die Ukraine auf die Beine kommen: „Die Idee hatten wir am Donnerstag, und am Sonntag waren wir schon zum Abladen in Breslau“, erzählt Jürgen Sievers vom Motorradverein Lehrte. Die Biker hatten spontan eine Spendenaktion für die unter dem Krieg leidenden Menschen in der Ukraine angeschoben. Den Spendenaufruf hatte der Verein Anfang März lediglich auf seiner Facebook-Seite gepostet. Über die daraus erwachsende enorme Spendenbereitschaft wunderte sich Sievers daher umso mehr. „Die Lehrter standen in Doppelschlange an, um ihre Sachen abzugeben, das war unglaublich. Mit vielen haben wir vorher nie etwas zu tun gehabt“, sagt der Biker.

Zwei große Transporter und zwei Anhänger waren ruckzuck voll. Einen Anhänger hatte spontan der SV Yurdumspor zur Verfügung gestellt. Gespendet wurden jede Menge Winterkleidung für Frauen und Kinder, Lebensmittel und Babynahrung. Eine Firma brachte dem Motorradverein zahlreiche Erste-Hilfe-Kästen, ein Restaurant packte große Lunch-Pakete für die Fahrer. „Unsere Frauen haben die ganze Nacht lang sortiert und Kisten gepackt“, berichtet Sievers.

Haben den Anhänger vom SV Yurdumspor vollgepackt: Jürgen Sievers (links) und Ingo Gembalis. Quelle: privat

Ein Teil der Hilfsgüter bleibt in Polen

Sonntagmorgen brach Sievers zusammen mit Vereinsmitglied Egon Hunstock-Bodenstab und Ingo Gembalis, einem Freund des Vereins, nach Polen auf. In Breslau kamen die drei Fahrer am frühen Nachmittag an. Den Kontakt zur Ukraine hatte die Biker-Brummi-Hilfe hergestellt. In Breslau luden die drei Lehrter die Hilfsgüter ab. Eine junge Polin organisierte alles Weitere, etwa wie die Transporte weiter an die Grenze gelangen und dort dann vom ukrainischen Militär entgegengenommen und ins Landesinnere gebracht werden sollen.

Eine Ladung Stilles Wasser für die Ukraine Auch die Firma Getränke Schulz aus Ahlten hat einen Lastwagen in Richtung Ukraine auf den Weg gebracht. Geschäftsführer Olaf Braekau und sein Mitarbeiter Jan-Peter Felden lieferten zehn Paletten mit insgesamt 7500 Flaschen Stilles Wasser nach Strzalkowo in Polen. Für das Wasser hatten sie sich dabei ganz bewusst entschieden. „Stilles Wasser kann man nicht nur trinken, sondern man kann sich damit auch waschen, Kaffee kochen und Babynahrung zubereiten“, erklärt Braekau. Ein spontaner Spendenaufruf auf der Facebeook-Seite des Ahltener Unternehmens hatte bei der Aktion geholfen. Zahlreiche Kunden spendeten Geld, mitunter für ganze Paletten voller Wasserflaschen. Auslöser für die Hilfsaktion war der Spendenaufruf des Motorradvereins Lehrte gewesen. Den Kontakt nach Polen hatte Braekau über die Lebensmittelhilfe Ukraine hergestellt. Die Hinfahrt verlief mit langen Staus, zurück schafften Braekau und Felden die 587 Kilometer in achteinhalb Stunden. „Die Situation der Menschen in der Ukraine macht mich demütig und dankbar, dass es bei uns nicht so ist“, betont Braekau. In der nächsten Woche will er ein zweites Mal nach Polen fahren. „Und dann haben wir Dank der Menschen, die immer noch weiter spenden, sogar 40 Paletten mit Stillem Wasser für die Ukrainer dabei.“

„Ein Teil der Spenden kommt in das große Proviantlager in Lwiw“, sagt Sievers. Mit den Hilfsgütern werden sowohl die Zivilbevölkerung als auch die Kämpfer unterstützt. Einige Hilfsgüter bleiben zudem in Polen für die Flüchtlinge im Land. Einen dritten Transporter voller Spenden hatte der Motorradverein zudem nach Barsinghausen gefahren, wo mittlerweile bereits viele Ukraine-Flüchtlinge angekommen sind.

Hilfsgüter für die Ukraine: Im Spendenlager in Breslau türmen sich die Kartons mit Hilfsgütern. Quelle: privat

Auch Belarussen packen mit an

Die Hilfsbereitschaft in Breslau hat Sievers sehr beeindruckt. Mitangepackt haben in Breslau nicht nur Polen, sondern auch geflüchtete Frauen aus der Ukraine und Freiwillige aus Belarus. „Vor dem, was dort geleistet wird, ziehe ich wirklich meinen Hut“, betont der Biker. Für Sievers und seine Mitstreiter ging es nach einer stärkenden polnischen Suppe und einer Hotelübernachtung wieder zurück nach Lehrte.