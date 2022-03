Lehrte

Jetzt wollen es die Biker wissen: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause meldet sich der Motorradverein (MV) Lehrte zurück – und hat für die Rocknacht gleich zwei Tage reserviert. Die 22. und die 23. Auflage des beliebten Open Airs ist demnach für Freitag und Sonnabend, 17. und 18. Juni, geplant. „Durch die coronabedingten Absagen der vergangenen Jahre möchten wir mit einem Paukenschlag zurückkommen und haben Top-Bands für zwei Tage gebucht“, sagt Jürgen Sievers vom Organisationsteam.

Für ihr Doppel-Event geben sich die Biker optimistisch. Man sei sich der Risiken einer Absage bewusst, aber von der Durchführbarkeit überzeugt. Die Rocknacht werde nach den dann gültigen Corona-Vorschriften veranstaltet. „Wir möchten schon jetzt Mut und Freude auf das Event vermitteln“, erklärt Sievers. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Black Rosie und Atzes Powerband treten bei der Lehrter Rocknacht auf

Am Freitag werden mit Atzes Powerband Lehrter Urgesteine den Abend eröffnen. Es folgen die Thirsty Mamas aus Hamburg mit ihrer Blues- und Rock’n’Roll-Show. Als dritte Band kommen Black Rosie auf die Bühne. Sie nennen sich selbst „The female Tribute to AC/DC“. Sie sind in Lehrte keine Unbekannten und haben auch schon in der Musikkneipe Fossil für Stimmung an den Tischen und auf der Tanzfläche gesorgt.

Achtung explosiv: Black Rosie bringen ihre AC/DC-Show nach Lehrte. Quelle: Martin Huch Photography

Für den Sonnabend hat der MV die Gruppe Hardbone aus Hamburg verpflichtet. Die Musiker spielen seit mehr als zehn Jahren Hardrock und haben sich auch schon beim legendären Open Air in Wacken bewährt. Mit Unterstützung des Wacken-Managers hat der Motorradverein es zudem geschafft, die in England populäre und weltweit erfolgreiche Frauen-Band JOANovARC nach Lehrte zu holen. Den Höhepunkt bildet einmal mehr die Band Völkerball mit ihrer „Rammstein Tribute Show“. Völkerball sind schon mehrfach am Fuhrenweg in Lehrte aufgetreten und haben dabei auf der Bühne stets ein spektakuläres Feuerwerk gezündet.

Hier gibt es Tickets

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Am Freitag kostet der Eintritt 18 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse. Am Sonnabend bezahlen die Besucher 28 Euro im Vorverkauf und 32 Euro an der Abendkasse. Die Tickets sind in Lehrte in der Bücherstube Veenhuis an der Iltener Straße und bei Marcos Motorbike Planet an der Dieselstraße 1 erhältlich. In Burgdorf gibt es die Karten bei der Firma Bleich Bürobedarf und im Musikhaus. In Hannover läuft der Vorverkauf über Suhraus Motorshop, Krepenstraße 6. Internetbestellungen sind auf der Homepage des Motorradvereins auf mv-lehrte.de und auf eventim.de möglich.