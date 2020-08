Lehrte

Wie lange die Corona-Zwangspause für das Museumsstellwerk Lpf am Bahnhof noch dauern wird, bleibt völlig offen. Das hat jetzt der Modelleisenbahnverein Lehrte mitgeteilt, der die Anlage betreut. Der für Sonntag, 23. August, vorgesehene Besuchertag fällt aus. Einen Zeitplan, wann das ungewöhnliche Museum seine Pforten wieder öffnen kann, gibt es bislang nicht. Denn noch existiere kein Plan für die Umsetzung der Corona-Regeln in dem Gebäude mit seiner schmalen Stiege ins Obergeschoss und dem beengten Platz im Untergeschoss.

Das Museumsstellwerk Lpf am Bahnhof in Lehrte. Quelle: privat

Hinzu kommen nun auch technische Probleme. Nach der langen Zeit, in der die Modellbahnanlage im Erdgeschoss des Museumsstellwerks vollständig ruhte, müssen alle Gleise, Weichen, Signale und Züge überprüft und gereinigt werden. „Das ist bei der Größe der Modellbahnanlage ein hoher Personal- und Zeitaufwand“, schreibt der Vorsitzende der Modelleisenbahner, Martin Schiweck, in einer Mitteilung. Derzeit sei daher noch nicht absehbar, wann die Modellbahn wieder betriebsbereit ist. Sie ist dem Bahnhof in Lehrte im Jahr 1960 nachempfunden. Die Züge sind dort computergesteuert und raffiniert beleuchtet unterwegs.

Interne Treffen sind wieder möglich

Zumindest interne Treffen kann der Modelleisenbahnverein nun wieder einberufen – allerdings ohne vereinsfremde Besucher und unter strengen Corona-Regeln. Nun müssten die Vereinsmitglieder zunächst schrittweise die technischen Anlagen der Modellbahn, aber auch die Technik im Museumsstellwerk Lpf überprüfen, pflegen und in Betrieb nehmen, betont Schiweck.

