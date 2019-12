Lehrte

Ein Weihnachtsmann fährt im Schlitten samt Rentieren vor, es gibt einen Glühweinstand, Lichterbögen und mit Schnee überzuckerte Tannenbäume. Das Szenario, derzeit in der Modellbahnlandschaft im Lehrter Museumsstellwerk Lpf zu sehen, ist mit liebevollen Details gespickt, wunderhübsch anzuschauen und vor allem der vorweihnachtlichen Jahreszeit angemessen. Wer es sehen möchte, hat dazu am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, noch die Gelegenheit. Dann ist das außergewöhnliche Museum am Bahnhof von 10 bis 13 Uhr zum letzten Besuchertag in diesem Jahr geöffnet. „Besonders in der Weihnachtszeit ist es ein interessantes Ausflugsziel für die ganze Familie“, sagt Martin Schiweck, Vorsitzender des Modelleisenbahnervereins Lehrte, der sich um das Museumsstellwerk kümmert.

So liebevoll ist die Modellbahnlandschaft im Museumsstellwerk gestaltet. Quelle: privat

Die Modellbahnlandschaft im Erdgeschoss des Gebäudes zeigt den Bahnhof in Lehrte und dessen Umfeld, wie es 1960 aussah. Per Computer gesteuert fahren Modellbahnen durch die Landschaft, wechselnde Raumbeleuchtung sorgt für einen faszinierenden Tag- und Nachteffekt.

Besichtigungen im Stellwerk

Im ungeheizten Obergeschoss des Stellwerks aus dem Jahr 1896 ist auch das größte erhaltene mechanische Stellwerk Norddeutschlands. Es ist zu jeder vollen Stunde zu besichtigen, und von dort eröffnet sich auch ein einzigartiger Blick nach draußen auf die modernen Eisenbahnanlagen von heute.

Das Museumsstellwerk Lpf am Bahnhof Lehrte. Quelle: privat

Das Museumsstellwerk Lpf ist über den Bahnübergang Grünstraße/Poststraße und die Straße Richtersdorf zu erreichen. Die Mitglieder des Modelleisenbahnvereins treffen sich dort stets donnerstags ab 16 Uhr. Jede Unterstützung zum Erhalt der Lehrter Eisenbahngeschichte ist ihnen willkommen.

Von Achim Gückel