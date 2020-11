Lehrte

Der Advent ist für viele Menschen auch die Zeit der Konzerte und des gemeinsamen Singens. Doch wegen Corona fällt all das in diesem Jahr aus. Birgit Queißner, Kantorin der Matthäus-Gemeinde, will mit einigen Mitstreitern trotzdem viel Musik in die Vorweihnachtszeit bringen. Dies geschieht mit einem Online-Adventskalender auf der Internetseite der Gemeinde. Er beginnt am ersten Adventssonntag, 29. November. „Es sollen in veränderter kleiner Form feine musikalische Liedgeschenke auf den Weg gehen“, sagt Queißner.

Die Auswirkungen, die die Corona-Kontaktbeschränkungen derzeit auf das Programm der Matthäus-Kantorei haben, sind enorm. Proben sind gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Ein Oratorium wird nicht zu hören sein, das beliebte Adventssingen in der Matthäuskirche fällt aus. Und auch das eigentlich für das Wochenende des Weihnachtsmarkts geplante Format „Singen schenken“, bei dem in Lehrtes größtem Gotteshaus gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder angestimmt werden sollten, fällt weg.

„Es geht um altvertrautes Liedgut“

Als Alternative füllt Queißner gemeinsam mit anderen Musizierenden nun einen digitalen Adventskalender „mit musikalischen Leckereien“, wie sie sagt. Hinter den virtuellen Türchen befindet sich täglich ein anderes Lied zum Mitsingen oder zum Anhören für Erwachsene wie Kinder. „Hier geht es nicht um Arien aus dem Weihnachtsoratorium oder eine Pastorale, sondern um altvertrautes und lieb gewordenen Liedgut“, sagt die Kantorin.

Queißner hofft darauf, dass der Online-Adventskalender Vorfreude auf das tägliche Öffnen der Türchen verbreitet. Die Liste der Beteiligten, die die präsentierten Stücke vorbereiten, ist jedenfalls lang. Mit dabei sind zum Beispiel die Omni-Musikschule, Instrumentalisten aus der Region Hannover, Mitglieder des Posaunenchores oder einzelne Chormitglieder, Kinder bis hin zu Mitgliedern des Erwachsenenchors. Nur auf das Singen im Ensemble habe man wegen der Kontaktbeschränkungen verzichten müssen.

Zusagen der Musiker und Sänger kamen schnell

„Schön, dass so schnell die Zusage von den Beteiligten kam“, sagt Queißner erfreut. Ihre Arbeit ist in diesem Jahr von immer wieder neu und kurzfristig anzupassender Bedingungen geprägt. „Es ist ein Jahr, in dem vieles an Vertrautem nicht möglich ist. Auf den Weg bringen möchte ich nun etwas, was uns vielleicht dennoch das Wundersame der Adventszeit spüren lassen kann.“

Anklicken kann man den musikalischen Adventskalender ab dem 29. November auf der Internetseite www.matthaeus-lehrte.de. Bei den meisten Liedern wird auch ein Text zum Mitsingen eingestellt sein.

Von Achim Gückel