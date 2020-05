Lehrte

Eigentlich würden sie jetzt auf Schützenfesten musizieren. Sie würden Umzüge begleiten und Konzerte in Zelten geben, auf Geburtstagsfesten und Familienfeiern spielen und bei ihren Auftritten Beifall vom Publikum bekommen: Doch das Coronavirus hat den musikalischen Betrieb der Lehrter Musikzüge komplett zum Erliegen gebracht. Ob Blasorchester, Spielmannszug des Schützen-Corps oder der Bürgerschützengesellschaft – die Gruppen können derzeit weder gemeinsam auftreten noch zusammen proben.

BSG-Spielmannszug vermisst das Lehrter Schützenfest

„Beim Winterball im Ratskeller hatten wir Ende Januar unseren letzten Auftritt, bis Ende Juni ist alles abgesagt, auch unser gemeinsames Übungswochenende Ende März hat nicht stattgefunden“, berichtet Petra Plauschinat, Leiterin des Spielmannszugs der Bürgerschützengesellschaft. Das viertägige Lehrter Schützenfest wäre das Highlight der 24 Musiker gewesen. „Da hatten wir uns schon sehr drauf gefreut, nun sind alle traurig“, sagt sie.

Celina Ahrens vom Spielmannszug der Lehrter Bürgerschützengesellschaft spielt Querflöte in den heimischen vier Wänden. Quelle: privat

Den Musikern fehlt vor allem die Gemeinschaft. „Na klar, man kann auch zu Hause üben, aber das ist nicht das Gleiche wie in der großen Gruppe“, meint Plauschinat. Einige ihrer musikalischen Kollegen falle mittlerweile zu Hause sprichwörtlich die Decke auf den Kopf. Andere würden bereits Entzugserscheinungen zeigen und mittlerweile sogar auf umgedrehten Eimern im Garten trommeln, sagt die Leiterin und lacht. Die Musiker würden sehnsüchtig auf die Zeit warten, wenn sie sich endlich wieder treffen dürfen.

SC-Spielmannszug nutzt digitales Notenarchiv

Beim Spielmannszug des Lehrter Schützen-Corps (SC) sieht die Stimmung ähnlich aus. Die Musiker proben notgedrungen allein zu Hause. Da trommelt der Sohn auf dem Balkon, währen der Papa die Becken zusammenschlägt. Da übt Mama auf Socken im Wohnzimmer Querflöte, während der Nachwuchs zu ihren Füßen kräht. Da werden aufeinandergestapelte Aktenordner im Esszimmer zu Notenständern umfunktioniert.

„Das Üben im Homeoffice geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad“, sagt Helge Schaubode, Leiter des Spielmannszuges. In einem Mehrfamilienhaus könne sich das durchaus schwierig gestalten und setze tolerante Nachbarn voraus. Schlagzeuger würden daher zum Beispiel Übungspads nutzen, die deutlich leiser klingen.

Susann Bock vom Spielmannszug des Schützen-Corps übt im heimischen Wohnzimmer, der Nachwuchs ist der einzige Zuhörer. Quelle: privat

Hilfreich in der Krise: Der Spielmannszug hat schon vor der Pandemie ein digitales Notenarchiv angelegt, auf das jeder Musiker von zu Hause aus zugreifen kann. „Das haben wir in der Corona-Zeit stark erweitert, und das wird super genutzt“, erklärt Schaubode.

Auch die Musiker des Schützen-Corps mussten ihr Probenwochenende und zahlreiche Auftritte abblasen. „Rund 30 Veranstaltungen fallen ins Wasser – von Anfang März bis Mitte August wären wir eigentlich ausgebucht gewesen.“

Zur Galerie Querflöte im Wohnzimmer, Schlagzeug auf dem Balkon und Tuba hinterm Haus: Die Musiker des Lehrter Blasorchesters und der Spielmannszüge von Schützen-Corps und Bürgerschützen zeigen, wie sie in Corona-Zeiten zu Hause proben.

Lehrter Blasorchester brechen die Einnahmen weg

Kathryn Schröer, musikalische Leiterin des Lehrter Blasorchesters (LBO), blickt wegen Corona ebenfalls in einen leeren Terminkalender. Rund 15 meist mehrtägige Veranstaltungen sind weggebrochen. Die Musiker hätten unter anderem beim Lehrter Schützenfest den Zapfenstreich im Stadion begleitet, mehrere Auftritte beim großen Schützenfest in Neuss gehabt und waren für etliche private Feiern gebucht. Weil das LBO keine Mitgliedsbeiträge erhebt und sich ausschließlich durch seine Auftritte finanziert, fehlen nun die so wichtigen Einnahmen.

Matthias Fischer (von links), Malte Beines und Wolfgang Skusa vom Lehrter Blasorchester halten beim Proben vor dem Haus den nötigen Abstand. Quelle: privat

Die rund 30 Musiker proben derweil allein in den heimischen vier Wänden oder auch mal zu dritt mit Sicherheitsabstand vor dem Haus. Am 23. März haben einige von ihnen an einem musikalischen Flashmob teilgenommen: Als Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Corona-Krise spielten Musiker an unterschiedlichen Orten in Deutschland dabei zur gleichen Zeit Beethovens „Ode an die Freude“.

Jetzt hoffen Lehrtes Musikzüge, dass auch für sie bald Lockerungen kommen. „Damit wir endlich wieder gemeinsam Musik machen können“, sagt Schröer.

Von Katja Eggers