Lehrte

Gemeine Attacke in der Lehrter Kernstadt: Ein mutmaßlicher Dieb hat am Sonnabendmorgen einen 47 Jahre alten Mann auf seinem Grundstück mit einer Bierflasche schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Lehrter gegen 1.55 Uhr verdächtige Geräusche auf seinem Grundstück am Knockenwinkel bemerkt. Als er vor die Haustür trat, bemerkte er, wie ein Unbekannter drei volle Getränkekisten mit Bier und Wasser von der Terrasse bis zur Einfahrt des Grundstücks transportierte. Als er den mutmaßlichen Dieb darauf ansprach und mit der Polizei drohte, wurde dieser aggressiv. Er schlug dem 47-Jährigen eine Bierflasche gegen den Kopf. Im anschließenden Gerangel zersprang die Bierflasche, der Täter stieß sie dem Lehrter in den Oberschenkel. Dann flüchtete der Unbekannte auf einem alten Fahrrad.

Lehrter Polizei bittet um Hinweise

Laut Polizei erlitt der Lehrter schwere Schnittwunden am Bein. Der Rettungsdienst brachte den 47-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er sofort am Oberschenkel operiert werden musste.

Die Lehrter Polizei ermittelt nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen um Hinweise zum Täter. Der Gesuchte wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank bis kräftig beschrieben. Er trug zur Tatzeit Jeans und weiße Oberbekleidung sowie ein weißes Cappy. Nach Angaben der Polizei wird der Täter, der mit polnischem oder russischem Akzent sprach, auf 30 bis 55 Jahre geschätzt.

Hinweise nimmt das Kommissariat an der Osterstraße unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Patricia Oswald-Kipper