Feierlicher Moment am Rand von Arpke: Am Donnerstagnachmittag haben Ortsbürgermeister Klaus Schulz und Lehrtes Bürgermeister Klaus Sidortschuk offiziell das Gebiet Im See zur Bebauung freigegeben. Der Rat der Stadt hatte am Abend zuvor den Bau des neuen Kindergartens auf den Weg gebracht.