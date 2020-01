Lehrte

Das Thema Müllentsorgung ist oft ein Aufreger – insbesondere, wenn es sich um Massen von Abfall handelt, die illegal oder für jedermann sichtbar im Stadtbild platziert werden. Die Wertstoffinsel am Westring in Lehrte ist in dieser Hinsicht ein unrühmliches Beispiel. Immer wieder quellen dort die Glas- und Papiercontainer über, oft werden bergeweise Abfälle neben den Behältern platziert, und oft sind darunter auch solche Dinge wie Elektrogeräte, Textilien oder Sperrmüll. Trotz Bürgerprotesten und Ortsterminen mit Verantwortlichen der Abfallentsorgungsgesellschaft Aha hat sich aber bisher nichts an dem Dauerärgernis geändert.

TV-Aufnahmen an der Wertstoffinsel

Nun bekommt die Wertstoffinsel am Westring sogar überregionale Aufmerksamkeit. Am Donnerstagnachmittag, 23. Januar, will sich dort ein Aufnahmeteam des NDR-Fernsehens platzieren und kurze Sequenzen drehen, die live in dem von Yared Dibaba moderierten Nachmittagsmagazin „Mein Nachmittag“ in einer Reportage über illegale Müllentsorgung verwendet werden. Die Sendung ist ab 16.20 Uhr zu sehen.

Die Wertstoffinsel am Westring hatte letztmals am Jahreswechsel für Schlagzeilen gesorgt. Damals war der Platz einmal mehr vollständig vermüllt.

Von Achim Gückel