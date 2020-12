Immensen

Viel Platz für Igel, Marder, Vögel, Kleintiere und Insekten bietet jetzt eine rund 360 Meter lange Totholzhecke nördlich von Immensen, errichtet von Ehrenamtliche des Naturschutzbundes ( Nabu). „Durch eine Vielfalt einheimischer Sträucher und Bäume soll die Landschaft bereichert und wildlebenden Tieren ein Lebensraum geboten werden“, sagt Michael Scheer-Behrens, Vorsitzender des Nabu Burgdorf, Lehrte und Uetze.

Fünfmal kamen die vorwiegend aus Immensen stammenden Aktiven zu freiwilligen Arbeitseinsätzen zusammen. Zunächst bauten die Naturschützer zwei Meter auseinander stehende Wälle auf, dann pflanzten sie Sträucher und kleine Bäume zur Stabilisierung an und füllten das Areal mit Ästen und Zweigen auf, welches die Stadt Lehrte zur Verfügung stellte.

Viel Platz für Marder, Igel, Vögel und Insekten: Ehrenamtliche des Nabu errichten eine 360 Meter lange Totholzhecke nördlich von Immensen. Quelle: Nabu/Michael Scheer-Behrens

Vögel nehmen die Hecke bereits gut an

„Die relativ hohen Wälle bieten bei starkem Wind dem anliegenden Acker Schutz vor Bodenerosion“, sagt Margret Schäfer vom Nabu. Außerdem hielten sie Rehe davon ab, an den Sträuchern zu knabbern. „Vögel finden die Hecke durch die Buschwälle schon jetzt sehr interessant und finden darin Deckung“, sagt Scheer-Behrens.

Die Nabu-Aktiven freuen sich über die Unterstützung des Projekts durch die Eigentümerin des Landes und den Pächter Philipp Hattendorf, der den Acker seit Kurzem ökologisch bewirtschaftet. Laut Scheer-Behrens wird das Biodiversitätsprogramm der Region Hannover die entstandenen Kosten übernehmen.

Nabu-Vorsitzender wünscht sich Nachahmer

„Die Zusammenarbeit ist beispielhaft und vorbildlich“, lobt der Nabu-Vorsitzende. „Dadurch wird die dringend nötige Artenvielfalt in der Agrarlandschaft verbessert. Es entstehen mehr Brutplätze, Vögel finden Futter an den Beerensträuchern und Insekten Nahrung an den Blütenpflanzen.“ Schön wäre es, sagt Scheer-Behrens, wenn dieses Beispiel Schule machen und Nachahmer finden würde.

Von Gabriele Gerner