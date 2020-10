Lehrte

Die Lehrter Tafel an der Gartenstraße muss ihre Lebensmittelausgaben bis inklusive Sonnabend, 7. November, einstellen. Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, hat sich einer der ehrenamtlich tätigen Helfer mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag habe der Mann sich testen lassen, sagt Tafelleiterin Marion Glaß. Am Donnerstag habe sie dann die Nachricht von der Infizierung bekommen.

Glaß betont, dass der Helfer nicht in der Lebensmittelausgabe tätig war. Es handele sich vielmehr um einen Fahrer, der die Ware von Supermärkten holt und zu den Räumen der Tafel an der Gartenstraße bringt. Zuletzt hatte er das am Sonnabend, 24. Oktober, gemacht. Kunden seien mit dem Mann nicht in Kontakt gekommen, wohl aber andere Tafel-Helfer. Für diese stehen jetzt möglicherweise ebenfalls Corona-Tests an.

Anzeige

Vier Ausgabetage fallen weg

Um auf Nummer sicher zu gehen und weil in den kommenden Tagen viele Helfer fehlen, müsse man die kommenden vier Ausgabetage streichen, sagt Glaß bedauernd – und zwar am Sonnabend, 31. Oktober, sowie Dienstag, Mittwoch und Sonnabend kommender Woche. Man hoffe aber, am Montag, 9. November wieder die Arbeit aufnehmen und einen Tag später wieder Lebensmittel ausgeben zu können.

Wegen Corona und aus Vorsicht hatte die Lehrter Tafel ihr Ausgabesystem bereits vor knapp zwei Wochen umgestellt. Damit Helfer und Kunden möglichst wenig persönlichen Kontakt miteinander haben, wurde ein System eingeführt, dass an Tischen vor dem Gebäude und mit der Hilfe eines Kartensystems funktioniert. Seitdem betritt auch kein Kunde mehr das Gebäude. „Gut, dass wir das frühzeitig so gemacht haben“, meint Glaß nun.

Von Achim Gückel